TUJA 2024 seminaril võetakse luubi alla artistikuvand ja muusika kirjastamine

Esimesena astub üles Sandra Perens management- ning kirjastusettevõttest Tier Music, kelle ridadesse kuuluvad näiteks Noep ja Mick Pedaja ning kelle kataloogist leiab nii trio Koikson-Tärn-Mölder, Maris Pihlapi kui ka Mingo Rajandi.

Perens kui A&R manager tegeleb andekate muusikakirjutajate avastamise ning nende loomingu arendamise ja sellele väljundi leidmisega. "Minust võiks mõelda kui loomingu toetajast, kes tegeleb igapäeva administreerimisega, et muusika kirjutaja saaks muusikat luua," on Perens enda töö kohta öelnud. TUJA seminaril tutvustab ta kirjastamise erinevaid tahke ning seda, kuidas see muusikatööstuse haru artistile ja laulukirjutajale kasuks saab tulla.

Seminari teises pooles saab sõna Sony Music Entertainmenti turundusjuht Reelika Lelle, kes räägib brändingu ja digiturunduse olulisusest artisti karjääris. "Tänases üleküllastunud infomaailmas on artisti ainukeseks edu võtmeks tugeva ja äratuntava brändi loomine. Bränd on viis, kuidas tuua esile enda ainulaadsust ning kohad, mis resoneeruvad konkreetse publikuga," ütles Lelle. Sellegipoolest ei tohiks ära unustada ka digiturundust, milleta on tema sõnul muusikutel väga keeruline jõuda kuulajateni ning ka teiste oluliste võimalusteni. "Tänapäeva muusikatööstuses peetakse sotsiaalmeedias kohalolekut tihti oluliseks – plaadifirmad, promootorid ja meedia jälgivad, mida artistid oma kanalitel kommunikeerivad ning tihti tehakse ka selle põhjal otsuseid."

TUJA seminar toimub teisipäeval, 5. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazziklubis kell 18.00–19.30. Pärast seminari saab kell 20.00 alguse Philly Joe'si jämm, kus esineb festivali koosseisude muusikutest kokku pandud majabänd. Nii seminar kui avajämm on kõigile tasuta.

Eesti vanima traditsiooniga jazz-muusikafestival TUJA toimub 5.–9. märtsil 2024 järgemööda juba 42. korda. Festivali missioon on hoida elus traditsiooni, mis toetaks Eesti jazz'i kõrgetasemelist arengut, noorte muusikute pealekasvu ning valdkonnasisest rahvusvahelist koostööd. TUJA korraldab Eesti Jazzliit.