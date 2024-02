Sõbralik netitroll Diana Poudel: mul oli pool riigikogu sõbralistis

Digipädevuse ekspert Diana Poudel otsustas eksperimendi korras hakata ise interneti trolliks, et uurida, missugune on ühe netitrolli elu Eesti sotsiaalmeedias. Katse tulemusel õnnestus Poudelil imbuda mitmete mõjukate Eesti inimeste sõbralistidesse.

"Ma valmistasin ette üht õppematerjali ja ma ei olnud trolli teema peale enne nii sügavalt mõelnud ja siis ma mõtlesin, et katsetan, sest praktika õpetab rohkem kui see, et loen palju artikleid läbi," rääkis Diana Poudel.

Seega lõigi Poudel endale Facebooki varikonto Delia Kuuse nime all, lasi tehisintellektil profiilipildi genereerida, sisestas muu taustainfo ja asus sõpru otsima. "Alguses oli keerulisem, lõpuks läks selliseks ralliks," sõnas ta.

"Sa lähed mingitesse ringkondadesse, kus meediapädevus on veidi väiksem, leiad sealt sõpru, võtad gruppides sõna, siis jääd silma ja kui sul on juba 100-200 sõpra, siis sa hakkad leidma poliitikuid, kellega sul on üsna suur ühine sõpruskond, siis nemad võtavad sind sõbraks ja nii see vaene troll seal ühiskonnaredelil üles ronib," kirjeldas Poudel.

Peale ligi 2500 inimese sõbralisti imbumist vahetas Poudel enda nime Tundmatuks Tegelaseks ja tegi enda katse postituse näol teatavaks, praeguseks on tal endiselt üle 200 sõbra. "Kui ma oleksin siin võib-olla idapiiri taga olnud, ma oleks võinud talle panna nimeks Kaja Kallas, Martin Herem, arvestades, et mul on pool riigikogu sõbralistis, see oleks üsna usutav tundunud," märkis ta. Aega võttis see kõik Poudeli sõnul hajutatult umbes vaid nädala.

Isegi kui inimene arvab, et teda trollid kindlasti ei ründa ja arvab, et näeb kõigist läbi, mistõttu võtab kõik sõbrakutsed vastu, siis võivad Poudeli sõnul netitrollid kahju teha siiski ka tema lähedastele. "Meil kõigil on vanaemad, vanatädid, kõik muud. Kui memmekesele tuleb võõras inimene rääkima, et võta pensionisammas, investeeri krüptovaluutasse, võta laenu ka maja peale, siis memmeke mõtleb, et ei tasu. Aga kui memmeke vaatab, et ühiste sõprade hulgas on poliitik, kelle poolt hääletas, IT-gurust noor sugulane ja veel mõned inimesed, siis memmeke, kes ei võta võõraid sõbralisti, eeldab, et teised ka ei võta ja nii me loemegi politsei- ja piirivalveameti seinalt kui palju pettusi on."

"Ma kardan, et meil on need Vene trollid võrgustikes sees. Kui meil on kriisiolukord, siis hakkab tulema valeinfot. Trollid teavad, kuidas algoritmidega mängida," rõhutas Poudel ja märkis, et on kaks võimalust – arendada oma sotsiaalmeedia pädevust või lihtsalt mitte tundmatuid inimesi enda sõbraks lisada.