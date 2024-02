Ämmaemandast automaaler: lõin poritiivast mõlgid välja ja hakkasingi pihta

"Kui ma ämmaemanda eriala lõpetasin, siis selleks hetkeks olin 17 aastat järjest koolis käinud ja mõtlesin, et enam ma kooli ei lähe, ei mingit magistrit, aitab küll, ma olen oma eriala ära õppinud ja töötan nüüd natuke rahulikult. Aga kuna töö kõrvalt jääb aega üle, mille me veedame koos elukaaslasega garaažis nokitsedes, siis mõtlesime, et paneks oma oskused ka raha teenima," meenutas Aune Tenslind, kust tuli mõte automaalriks õppida.

"Elukaaslane läks keevitamist ja plekksepatööd õppima ning kuna mulle jääb rohkem silma autovälimus, kui me kuskil näitustel käime, siis ta pakkus välja, et ma siis läheks automaalriks õppima," ütles Tenslind.

Tenslinnu sõnul on ämmaemanda amet tema jaoks väga õige amet. "See on mulle väga südamelähedane, sellest ma ei loobu mitte kunagi. Tööpõld on väga lai, aga põhiline kohustus on hoolitseda korraga kahe elu eest. Ämmaemand jälgib rasedust, nõustab noori, abistab sünnitusel ja sünnitusjärgselt, toetab naisi kogu nende elukaare jooksul. Mina ise töötan sünnitusosakonnas. Me kunagi ei tea, kes ja kui palju meile valvekorra ajal uksest sisse astub, kui palju meil konkreetselt tööd on."

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis saab automaalriks õppida. "Teooriaosa õppisime ise kodus õpiku järgi ära ja praktikat tegime siis Vana-Vigalas kohapeal, see on sessioonõpe. Alustasimegi nii, et õpetaja tõi ühe terve poritiiva, lõi sinna mõlgid sisse ja ütles, et tehke nüüd korda," meenutas Tenslind esimest praktilist tööd koolis. "Lõime mõlgid välja, pahteldasime ja kruntisime. Ettevalmistus värvimiseks peab olema väga korralik ja korrosioonieemaldus on väga oluline. Värv peab jääma ilus ja sile."

Tenslind paneb autoomanikele südamele, et kui ei taha, et auto keretöödesse satuks või enneaegu roostetama hakkaks, siis ei tasu autoga avariisid teha. Kord nädalas võiks autot pesta ja nii puhtana hoida, kui vähegi võimalik. Tenslinnu sõnul on kõige tähtsam auto hooldus talvisel ajal.