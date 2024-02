Jan Teevet: on aeg koostada kõne, mis segadust tunnistaks

"Eesti Kunstiakadeemia galeriis avas viieks päevaks uksed "Utoopia Saatkond: Õnne kõigile, tasuta, ja ärgu kellelegi tehtagu liiga". Koht, kuhu tulla ja kus anda sisse avaldus poeetilise varjupaiga saamiseks, aga mitte ainult," selgitas Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi ja aktsiooni üks looja Jan Teevet.

"Inimene tuleb uksest sisse, me tervitame teda, vestleme temaga, uurime, kuidas tal päev on läinud ja anname talle 20-leheküljelise ankeedi, kus on küsimused, mida ta võib olla ise iga päev endalt ei küsi," lisas kunstnik-uurija Margaret Tilk.

"Küsime näiteks, mida sa kardad," tõi Teevet näite. "Inimesed elavad oma igapäevast elu, aga kui tihti nad satuvad vastakuti mõne olulise küsimustega? On inimesi, kes on istunud poolteist tundi ja täitnud ankeeti nagu matemaatika lõpueksamit."

"On olnud väga emotsionaalseid hetki," ütles Tilk. "Juba ruum iseenesest on loonud mingisuguse oaasi kiire igapäevaelu vahele, kus mõned inimesed on isegi mediteerinud."

Teeveti sõnul on Utoopia Saatkonnas inimesi vastu võtmas viis inimest, dramaturg Oliver Issak, kunstnikud Kairi Mändla, Margaret Tilk ja Taavi Teevet ning lavastaja ja dramaturg Jan Teevet.

"Eilse päeva jooksul käis meie juurest läbi paarsada inimest," ütles Teevet. "24. veebruaril saab kõikidest neist inimeste kirjutatud taotlustest, avaldustest ja vestlustest kõne, mille kanname Utoopia Saatkonnas ette tund aega pärast president Alar Karise vabariigi aastapäeva kõnet."

Teevet lisas, et nende jaoks on hästi oluline teadmine, et Kunstiakadeemia galerii uksed ei ole avatud ainult üliõpilastele, vaid kõikidele inimestele, kes mööda Kotzebue tänavat kõnnivad.

"Mis võiks juhtuda, kui meie juurde tuleb tõesti massiliselt inimesi? See paneb ka meid proovile, kui palju ma jõuan vastu võtta ja kui palju ma jõuan vaadata seda, kuidas inimene tegelikult satub silmitsi mingi küsimusega, mis on oma olemuselt kohutavalt lihtne, aga millegipärast võtab ta sellele vastamiseks natuke rohkem aega kui tavaliselt. Ja see juba teeb küsimuse kuidagi eriliseks."

Teeveti sõnul kaardistavad uudised meie ümber mingeid suuri teemasid nagu näiteks, kas meil on majanduskriis või kliimakriis ja kuidas sellega toime tulla. "Aga kui inimesel on laps haige, tal läheb pesumasin katki või tal on hommikul üks sokk kadunud, siis sel hetkel on tema isiklik tajutav reaalsus hoopis teistsugune ja mis sellest, et ka tema jaoks on kliimakriis oluline, aga sel hetkel ei tule talle see pähe."

Utoopia Saatkond on avatud 19.–23. veebruarini kell 12–21 ja kulmineerub Utoopia Saatkonna vastuvõtuga 24. veebruaril kell 17.