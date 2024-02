Ehrenbusch: täiskasvanute balletitrennis saab pikemaks ja graatsilisemaks

Tantsuõpetaja Marge Ehrenbusch kutsus "Terevisioonis" mehi ja naisi täiskasvanute balletitrenni ning rääkis, et ballett kui üks treeningstiil võib inimese füüsilist väljanägemist muuta sirgemaks, pikemaks ja graatsilisemaks. Ehrenbuschi kõige vanem õpilane harrastajate hulgas on üle 80-aastane naisterahvas.

"Arvatakse, et klassikaline ballett on ainult professionaalse teatri või siis pisikeste laste pärusmaa, aga tegelikult on ballett üks treeningstiil, mida saab teha ka harrastaja tasemel, aga seda tuleb lihtsalt teistmoodi õpetada. Ei saa õpetada nii, nagu õpetatakse professionaale," ütles tantsuõpetaja, koreograaf ja Tantsupööningu juhatajata Marge Ehrenbusch.

Eesmärgid on inimestel erinevad. "Võib ka olla, et lapsepõlve unistus on jäänud täitamata ja sul ongi võimalik täiskasvanuna üsna kaugele jõuda. Muidugi lähtuvalt füüsilistest eeldustest ka natuke. Eesmärk on trenni teha ja ennast paremasse füüsilisse vormi viia. Hästi suur rõhk on balletil kogu lülisambale, me töötame lihaste pikendamisega, mistõttu võiks ka inimese füüsiline väljanägemine, olles balletti juba aastaid harrastanud, täiesti muutuda. Näiteks sirgemaks, pikemaks ja graatsilisemaks," selgitas Ehrenbusch.

Tantsuõpetaja sõnul on kõige olulisem kohe alguses aru saada, kuidas harjutusi õigesti teha. "Ballett annab tervele kehale hea füüsilise vormi, kuid see ei ole hea mitte ainult rühile, vaid väga palju töötavad ka jalad ja käed. Lisaks peab balletitrenni tulles inimesele meeldima klassikaline muusika ja klaverimuusika."

Ehrenbuschi kõige vanem õpilane harrastajate hulgas on üle 80-aastane naine, kes on väga heas vormis ning teeb kõike kaasa. "Nii et kõik on võimalik. Meeste osakaal on väga väike, aga pean ütlema, et õpetaja juhendamisel treeningut tehes on see ka spordimeestele füüsilise koormuse mõttes väga sobiv trenn."