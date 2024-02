Kohvi võib juua ka veinipokaalidest või alustassilt luristades

Oulu Ülikooli toiduga tegelev ajaloolane kirjutas ja kirjeldas, et kohvi joomine alustassilt ei ole üldse väga vana komme. Alustassilt joomise põhjus on selles, et kohv jahtub nii kiiremini ja mida laiem on taldriku pind, seda rohkem aroomi sealt tuleb.

"Teatud tõde on selles jutus sees," möönab kohviekspert Mihkel Jürimaa. "Aga joomisprotsess on nii palju keerulisem, et tekib küsimus, miks seda ikkagi teha. Seda tehti Rootsis ja Soomes 70-ndatel. Kõigepealt pandi suhkrutükk suhu ja siis kohvi joodi alustassi pealt. Kui kohvi või teed juuakse alustassilt, siis võib seda teha luristades."

Katrin Viirpalu proovis stuudios kohvi alutassilt juua. "Ma ikkagi eelistaksin juua kohvi tassist, on mugavam ja puudub ka oht riided ära määrida."

Klaaskannus filtermeetodil valmistatud kohvi juuakse aga veinipokaalidest. "Valad kohvi pokaali, loksutad natuke läbi ja tunned samuti kohvi aroomi palju paremini kui tavalisest kruusist juues," ütles Jürimaa. "Lõhnad tulevad paremini ninna. Oleneb, millist kohvi ma joon, aga tegelikult iga kohvijoogi jaoks võiks olla oma tass või kruus. Loomulikult on väga tore juua ka oma lemmiktassist just emotsionaalses mõttes, aga alustassi ma siiski jätaksin minevikku. Ma arvan, et see ei tule uuesti moodi."