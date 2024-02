Viipekeeletõlk Jegor Andrejev: ma armastan muusikat väga

Tänavuse Eesti Laulu võiduloo "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" viipekeelde tõlkinud kurt Jegor Andrejev jagas "Ringvaates", et armastab väga muusikat ja selle viipekeelde tõlkimist.

Pikalt Eesti Laulul favoriidistaatuses olnud 5miinuse ja Puuluubi liikmed tunnistasid, et nad polnud oma võidus kuni võitja väljakuulutamiseni kindlad. "Mul oli täitsa selge tunne, et Ollie võidab," sõnas Puuluupi kuuluv Ramo Teder. "Ma püüdsin ennast harjutada mõttega, et neljas koht on reaalsus, et ma ei jääks häbisse," nentis 5miinuse liige Kohver.

Eesti Laulul nähtud tantsu kavatsevad muusikud Malmösse kaasa võtta. "Ilmselt kõik, mis selle tantsu ümber on, selle teeme ümber," avaldas Kohver. Esimene suurem koosolek, et teada saada, mis edasi toimuma hakkab, peetakse teisipäeval.

Pärast laupäevast finaali on palju tähelepanu saanud lauluvõistluse ETV2-s viipekeelde pannud tõlgid. "Eesti Laul 2024 viipekeeles" eestvedaja Janne Oja sõnas, et viiplejate eesmärk on lisaks sõnadele ka vaatajatele meloodiat ja rütmi edasi anda.

"Näiteks kui tegemist on räpiga, peame seda ka kehakeeles väljendama. Aga kuna me teeme seda projekti ainult kaks korda aastas, Eesti Laulu ja Eurovisiooni ajal, siis ongi tähelepanu hästi suur," märkis ta.

5miinuse ja Puuluubi lugu esitas viipekeeles Jegor Andrejev. "Kui ma Tartus 5miinuse ja Puuluubi etteastet nägin, teadsin kohe, et nende lugu hakkab Jegor tõlkima. Hakkasime temaga koos teksti kallal töötama, uurisime teksti sisu ja analüüsisime selle tähendust – näiteks, et ei räägita metsaseentest, vaid viidatakse narkootikumidele. Nii saimegi ühe megalaheda Eesti Laulu võiduloo ka eesti viipekeelde tõlgitud. Loodan, et 5miinust ja Puuluup rõõmustavad koos meiega," ütles Oja.

Andrejev kinnitas, et naudib Eesti Laulu ja Eurovisiooni lugude viipekeelde tõlkimist ja ettekandmist väga. "Muusika tõlkimine meeldib mulle väga. Alati kui on üritused, siis ma väga armastan muusikat, ma lähen täitsa selle sisse," selgitas ta.