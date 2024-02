Galerii: Koolitantsu Järva- ja Raplamaa maakondlik tantsupäev

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsu ja -õpetajate õpetaja Paul Bobkov.

"Tundsin vaatajana, et tantsija ei pea alati olema tehniliselt silmapaistev – oluline on ind ja soov tantsida," jagas žüriiliige Bobkov. Ta lisas, et laste ja noorte püüdlikkus ning kohalolu täidavad lava ja tekitavad vaatajas kaasahaaravat rõõmu.

Kristina-Maria Heinsalule jäi silma rohkete trikkide ja tehniliste elementide kasutamine tantsus. "Tantsijad olid sooritustes tublid, aga kuidas tehnilisi elemente julgemalt ja teadlikumalt tervikuks siduda ning millised neist sobivad üldse vastavale vanuseastmele?" mõtiskles Heinsalu.

Žürii viib pärast kontserte läbi vestlusringi tantsude autorite ja juhendajatega, mis annab võimaluse žüriil, tantsuõpetajatel ja juhendajatel omavahel turvalises keskkonnas tantsuküsimuste üle arutada.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud tantsutruppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Järva- ja Raplamaa tunnustuspreemiad

Vinge, elav, stiilipuhas ja humoorikas loo jutustus – Paide Hammerbecki põhikooli 8a tantsuga "Rokime", autor Teele Lotte Trug

Loomuliku liikumise ja muusika helge sümbioos – Hagudi põhikool tantsuga "Unenäoriik", autor Helen Reimand

Ilmekas, tubli ja ühtehoidev esitus – Rapla Tantsustuudio tantsuga "Varje", autorid Nancy-Geir Buht ja Liis Pärn

Mõjus ja eristuv liikumiskeel dünaamilises tervikus – Lisee tantsuga "Aafrika", autor Katrin Särkinen

Põneva käekirjaga liikumiskeel haaravalt kontrastses ja tugevas esituses – Brendance Fööniks tantsuga "Inim hullus", autor Brenda Toome

Nutikad kostüümid ja graatsilise liikumise tubli esitus – Kadi Lepatriinud tantsuga "Putukamäng", autorid Kadi Saks ja Gerda Saks

Julge hääle ja emotsiooni kasutus loovalt vabas kaoses – Haldjad tantsuga "Headus võidab", autor Triinu Leedmaa

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.