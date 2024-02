Armin van Buuren annab augustis Tallinna lauluväljakul kontserdi

Laupäeval, 31. augustil annab Tallinna lauluväljakul kontserdi hetke maailma üks tuntumaid artiste Armin Van Buuren, kelle loomingusse kuuluvad muuhulgas superhitid "This Is What It Feels Like", "In And Out Of Love", "Love You More", "Blah Blah Blah", "Burned With Desire", "Fine Without You" ja paljud teised. Tegemist on Baltiriikide ainsa show-ga, mistõttu on kontserdile oodata väga suurt arvu külalisi ka väljastpoolt Eestit.

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren on Hollandi DJ ja produtsent, sündinud 25. detsembril 1976. Alates 2001. aastast juhib ta iganädalast raadiosaadet "A State of Trance" (ASOT), mis jõuab ligi 40 miljoni kuulajani 84 riigis üle 100 raadiojaama kaudu. Ta on valitud maineka DJ Magi Top100 tabelis viiel korral parimaks DJ-ks. 2013. aastal esines ta esimese soolo-DJ-na Madison Square Gardenis, millest sai tema karjääri üks tipphetki.

Van Buuren on tuntud mitte ainult DJ-na, vaid ka eduka produtsendina. Tema albumid, sealhulgas "76" (2003), "Shivers" (2005), "Imagine" (2008), "Mirage" (2010), "Intense" (2013) ja "Embrace" (2015) on saavutanud suurt edu. Singel "This Is What It Feels Like" tõi talle Grammy auhinna nominatsiooni.