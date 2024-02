Olavi Pihlamägi: Eurovisioonil võib teenida suuri rahasummasid

Eurovisiooni-ekspert Olavi Pihlamägi rääkis "Owe Peterselli shows", et temalt on tihti küsitud, kui suur on Eurovisiooni võitja rahaline preemia. Pihlamäe tõi näite 2012. aastal Eurovisioonil 2. koha saavutanud ansambli kohta, mille produtsent ostis endale autoritasudest laekuva raha eest Helsingi kesklinna korteri.

"Välismaa heliloojaid, kes katsetavad terves Euroopas, milline riik tahaks nende laulu ja produktsiooni, on väga palju ja nende pakkumiste põhjuseks on ju tegelikult raha, mitte armastus Eesti riigi vastu," ütles Eurovisiooni-ekspert Olavi Pihlamägi. "Minu käest on küsitud, et kui suur on Eurovisiooni võitja rahaline preemia. Küsisin seda asjatundjatelt, kes ütlesid, et see rahaline väärtus on selles, et sinu laulu mängitakse ja selle eest laekuvad autoritasud."

Pihlamägi tõi ka ühe konkreetse näite 2012. aastal Eurovisioonil osalenud etno-pop ansambli kohta.

"Ega mitte keegi pole konkreetselt öelnud, kui palju on esikoha või teise koha laul teeninud, aga üks Vene produtsent, kes produtseeris 2012. aastal Bakuus toimunud Eurovisioonil Venemaad esindanud Udmurdi päritolu etno-pop ansamblit Buranovskie Babushki, kus memmekestest koosnev bänd esitas laulu "Party for Everybody", mis saavutas 2. koha.

Laulu autor ja produtsent avaldas Helsingi televisioonis, et selle laulu honoraride eest on ta ostnud Helsingi kesklinna viietoalise korteri ja selle laulu rahade eest ta seda korterit ka sisustas. "See on üks mõõde, mis paneb paika selle, mis on tegelikult Eurovisiooni peapreemia. Võib öelda, et kõik vandeseltslaslikult vaikivad raha suurusest, aga need summad on suured," ütles Pihlamägi.