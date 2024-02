5miinust ja Puuluup annavad välja ühise albumi

Räpipundi ja folgiduo esimene ühine album "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit" on ühise nägemuse ja sihikindluse tulemusena sündinud terviklik ning omanäoline album.

Koosluse esimese loona jõudis kodumaise publiku ette "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", millega nad võitsid Eesti Laulu ning astuvad üles Eurovisiooni teises poolfinaalis, mis toimub 9. mail Malmös.

"Album saab valmis 26. aprillil," ütles Estoni Kohver. "Plaadil on 13 laulu. Kolm on lühikesed ja üks on juba kuuldud."

Plaadifirma tahab 5miinuse ja Puuluubiga teha ringreisi mööda Balkani riike ja tutvustada kogu Euroopale uut muusikažanri viikingikütet ehk turbofolki.

Albumi esitlus toimub 31. mail Kultuurikatlas.