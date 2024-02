Kohver: peame laulusõnades krõpsud leivaga asendama

Kohver jagas R2 saates "Hommik!" võidujärgseid muljeid ja rääkis, et võiduloo laulusõnades tuleb neil enne Eurovisioonile minekut muudatus teha. Kohvri sõnul on nende plaan Eurovisiooni lõppvõistlusel tabeli esimesse poolde jõuda.

"Me läksime laupäeval peale niimoodi, et meil oli kaks täiesti vastuvõetavat stsenaariumi, kas neljas või esimene koht," meenutas Eesti Laulu võiduloo üks autoreid laulja Estoni Kohver. "Neljas koht oleks isiklikus plaanis olnud suur läbikukkumine ja katastroof. Magnus Müürsepp, kes meid seal karjatas, ütles, et kui te kaotate, siis kõik kaamerad on teie peal, siis ei räägi võitjaga keegi, siis te peate olema viisakad ja mina ütlesin, et mina oma põhimõtteid peenraha eest ei müü. Mu ema ka kartis, et ma ei oska ju kaotada."

Kohver rääkis, et laulusõnadest tuleb sõna "Lay`s" välja võtta, sest EBU (Euroopa Ringhäälingute Liit) ei luba brände eetrisse. "Meil see "Lay`s" oli enne, kui me nende käest raha küsisime. Ma kirjutasin neile, et panime kogemata teid laulu sisse, andke raha ja nad midagi andsid. Lapsed joonistasid meile plakatile rohelise leiva, meil laua peal on roheline päts, mis on mässitud hästi tihkelt toidukile sisse," ütles Kohver.

Kohvri sõnul on laulus kolm võtmekohta, kus võib libastuda. "Veissoni pärast ma üldse ei muretse, nemad on professionaalid, aga meie oleme ju tolgused," kommenteeris Kohver. "Esimene on see koht, kus Päevakoer alustab salmi, tal on suht null rütmitaju. Alati hoiad hinge kinni, kas ta saab pihta õigele taktile, talle tehti Klick Track (seade, mis edastab märguandeid-toim.), pani mööda, Korea mõtles, et teeb talle mingeid "Hei!"-sid ette, ikka pani mööda, ja nüüd on ta kuidagi ära õppinud selle õige koha, kus ta saab alustada, aga proovides pani ikka mööda, tuli poole takti pealt sisse."

"Teine on see "Ujee!" koht. Kui see läheb peeti, siis läheb terve lugu, oluline, et ei rögise seda. Kolmas koht on Lanceloti kolm nooti, mis on keskmises registris, kõige lihtsamad noodid. Küll me selle laulmise paika saame, viimased kolm korda olid juba täitsa head. Meil on nüüd aega harjutada," on Kohver optimistlik.

Plaadifirma tahab 5miinuse ja Puuluubiga teha ringreisi mööda Balkani riike ja tutvustada kogu Euroopale uut muusikažanri viikingikütet ehk turbofolki.

Kohver loodab kohtuda viipekeele tõlgiga, kes viiples Eesti Laulu finaalis nende laulu, millest on saanud tõeline hitt. "Ma loodan selle tüübiga kohtuda, ma tahaks talle pakkuda esinemisi. Ma võtaks ta meie laividele (esinemistele-toim.) kaasa.

"Plaan on Eurovisiooni lõppvõistlusel jõuda tabeli esimesele poolele. Peaasi, et me ei võida, teine koht oleks ideaalne. Meil on korralik Backstreet Boys, igaühele midagi," lisas Kohver.