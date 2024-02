Tenerifel talvituja: otsustavaks sai abikaasa tervis

Eestlanna Katharina Aus rääkis "Terevisioonis", et rändesurve tõttu on Tenerifel elu aina kallimaks läinud, kuid nemad siiski Tenerifel talvitumast loobuda veel ei kavatse. Kõige olulisem põhjus talveks Eestist ära kolida oli elukaaslase tervis, kelle jaoks on Hispaanias töö tegemise efektiivsus suurem.

"Meil on nüüd neljas-viies aastaring, mil me pendeldame Baltikumi ja Tenerife vahel," rääkis eestlanna Katharina Aus, kes talvitub Tenerifel. "Meie pere üks asupunkt on hetkel veel ka Leedus, nii et eelmisel aastal viibisin ma võrdselt palju Eestis, Tenerifel ja Leedus."

Miks valik just Tenerifele langes, siis Ausi sõnul sai määravaks äratuntava tsivilisatsiooni olemasolu, meditsiiniabi, internet, et saaks tööd teha ja kliima, mis ei oleks liiga metsik. "Otsustavaks sai ka see, kui ligipääsetav see koht on, et reisimise peale palju aega ei kuluks."

Tenerifel talvitumise kõige olulisemaks põhjuseks sai aga elukaaslase tervis, kelle jaoks muutus Eesti talv väga raskeks. "Siia kolides on küsimus lihtsalt töö efektiivsuses. Kuna elukaaslasel on Hispaanias tervisega kergem hakkama saada, siis siin on ka töö efektiivsus suurem. Nii et tegelikult talvitume siiski töistel põhjustel. See ei ole meie jaoks puhkus, vaid igapäevaelu," selgitas Aus.

Pärast neid suuri krahhe, pärast sõja algust, kõik need poliitilised tuuled, mis on olnud, on lühikese aja jooksul elu Tenerifel tõusujoones kallimaks teinud. "Siin elamine on muutunud järjest keerulisemaks, ja me ise ka vaatame, kuidas järgmisel aastal soodsamalt hakkama saada. Siin ei ole enam taskukohane seoses sellega, et rändesurve saarele on kasvanud."

Ausi sõnul elab Tenerifel väike armas kogukond eestlasi. "Praegune plaan on küll järgmisel talvel ka ikkagi veel Tenerifel olla," ütles Aus.