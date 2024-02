Eurovisioonifänn: ühe rekordi on 5miinuse ja Puuluubi lugu juba purustanud

Eurovisioonifänn Gerd Eston Sepp ütles "Terevisioonis", et 5miinuse ja Puuluubi võidulool on läbi aegade kõige pikem Eurovisiooni laulu pealkiri ning juba ainuüksi selle fakti tõttu läheb laul Eurovisiooni ajalukku. Ta lisas, et igal aastal, kui oleme laulnud eesti keeles, on Eesti lugu ka finaali saanud.

"Kui žürii hakkas 5miinuse ja Puuluubi loole punkte jagama, siis oli nende võit juba kindel, sest rahva toetus oli neil niikuinii olema," ütles Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp. "Ainuke variant, kuidas oleks saanud nende võitu üldse väärata, oli see, kui nad poleks pääsenud superfinaali ja seda siis rahvusvahelise žürii tõttu."

"See upgrade (uuendus-toim.), mida nad tegid poolfinaali ja finaali vahel, mis puudutab nende lavashowd, lisas nii palju juurde, et finaali esitus oli suurepärane. Väga õige valik," kommenteeris võiduloo esitust muusik ja laulukirjutaja Egert Milder.

5miinuse lauljatel olid laval prillid ees. Milderi sõnul on päikeseprillid praegu väga cool´id. "Anonüümsus ehk silmad peidus on praegu ikka kõva teema."

Sepa sõnul on tänavuse Eesti Laulu võidulaul paratamatult vihkan-või-armastan-lugu.

Loos on kaetud kõik olulised elemendid, ütles Milder. "On liigutus, mida kõik teavad. Tõenäoliselt hakkavad Eurovisioonil kõik Puuluubi liigutust tegema. On olemas see hõige, mis rahvast kaasa hõikama ja elama paneb. Nad tõmbasid rahva käima juba põhimõtteliselt esimesest noodist ja tundub, et tänavuse Eurovisiooni lauluvõistluse üks märksõnu on ikkagi räpp. Nii et see kategooria on meil ka täidetud. Laul võiks ikka esikümnesse tulla. Üldiselt on Eurovisioonil ju kogu aeg pulli saanud. Lihtsalt mõnel aastal võidab tõsisem lugu ja mõnel aastal naljalugu."

Pulli hakkab saama kommentaatoritel, kes seda laulu peavad ette hakkama lugema, muheles Sepp. "Pealkirja osas on nad rekordi juba purustanud. See on läbi aegade kõige pikem Eurovisiooni laulu pealkiri. Sellega lähevad nad juba ajalukku. Statistika näitab, et igal aastal, kui oleme laulnud eesti keeles, oleme ka finaali saanud, nii et kõik kaardid räägivad praegu Eesti kasuks ja eesti keelt on juba ammu oodatud. Rahvusvaheliste fännide poolt on laul saanud ägedat tagasisidet. Eesti keel on ainult trumbiks."

See ongi kõige olulisem, et sinust enne kontserti räägitakse, arvas Milder ning kõneainet Eesti laul Eurovisioonil kindlasti pakub, kasvõi pealkirja pärast.

Eurovisiooni suurfavoriidist Ukraina loost rääkides ütles Sepp, et refrääni meloodia jääb kummitama ja tekitab külmavärinaid. "Kindlasti saab laul žüriilt väga kõrged punktid. Lugu ise on juba väga hea ja kui Ukraina praegune olukord juurde lisada, siis praegusel hetkel ma ei näe ühtegi teist võiduvarianti."