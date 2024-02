Eesti tudeng Koreas: professorid soovitavad õpilastel kaalust alla võtta

Jaaksoo pole Eesti käinud peaaegu neli aastat. Jaaksoo õpib Lõuna-Koreas Kyungbok rahvusvahelises ülikoolis erialal, mille nimetuse võib eesti keelde tõlkida kui praktiline muusika või populaarne muusika. "Minu enda suund on laulmine ja laulukirjutamine," sõnas laulja "Hommik Anuga" stuudios.

Jaaksoo ise päris K-pop ehk Korea popmuusika staariks ei õpi. "Minu eriala keskendubki rohkem professionaalsele laulmisele või laulukirjutamisele. Kasvõi siis laulukirjutajaks või lauluõpetajaks nendele samadele K-popi staaridele," selgitas Jaaksoo, kes ise polegi väga K-popi tähena lavale kippunud. "Koolis on meil küll palju esinemisvõimalusi ja oleme mõnede staaridega ka kohtunud," lisas ta.

Jaaksoo käis Tallinna Reaalkoolis, siis Miina Härma gümnaasiumis, seejärel suundus vahetusõpilaseks Ameerika Ühendriikidesse, kus lõpetas keskkooli ning sealt sõitis otse Lõuna-Koreasse. Enda sõnul teadis Jaaksoo, kelle isa on Jääääre basskitarrist Tarvo Jaaksoo, väikesest peale, et muusika talle meeldib. Isa esinemisi ja muusikuelu jälgides tekkis Sarah's soov ka ise seda kõike teha.

"Alguses mul oligi plaan Ameerikas õpinguid jätkata, aga need koolid, kust ma pakkumisi sain, ei tundunud minu jaoks väga õiged. Selline sisetunne oli, et siin pole minu koht. Kui otsisin, kus saaks veel muusikaharidust ja ka praktikat, siis tuligi kohe Korea, sest K-popi kaudu on see praegu väga kuulsaks saanud ja see kool, mille leidsin, pakkus mulle kohe ka stipendiumit. Kuigi ma ei teadnud Koreast midagi ega osanud ka korea keelt, siis ostsin enne kooli lõpetamist juba lennupiletid ära ja mõtlesin, et vaatame, mis saab," meenutas Jaaksoo.

Tänaseks õpib Jaaksoo korea keeles ja valdab keelt suurepäraselt, aga alguses valmistas korea keeles suhtlemine Jaaksoole probleeme. "Lugedes ja kuulates hakkad üsna ruttu aru saama, aga see oli alguses väga hirmus, et ise neid lauseid kohapeal välja mõelda ja kui mõni kohalik tuleb ja ütleb midagi kiiresti," naeris Jaaksoo.

Jaaksoo ülikoolis läheb väga palju rõhku ka välimusele. "Professorid isegi annavad vahel välimuse osas nõu. Minul nad midagi muuta ei ole käskinud, aga vahepeal annavad nõu. Aga näiteks keegi on lõiganud tuka ja professorid on öelnud väga ausalt, et ei, see ei sobi. Või siis on antud palju nõuandeid võtta kaalust alla," sõnas Jaaksoo, lisades, et koolist nõuannete mitte järgimise eest siiski välja visata. "Aga laval olevale inimesele on see mingil määral oluline ja seda nad annavad meile ikkagi teada," lisas Jaaksoo.

Noor laulukirjutaja toonitas, et tegelikult on Koreas juba ühiskondlikult välimus väga oluline. "Kui Koreas tänaval kõndida, siis kõikidel inimestel on ilusad juuksed, meik tehtud ja riietuvad üli hästi. Mitte kunagi ei näe tänaval sassis juustega inimest. Hügieen on väga-väga oluline. Isegi tänavaid hoitakse väga puhatana. Soul on linnana väga ilus koht, kuhu kasvõi reisile minna," selgitas Jaaksoo.

Kohalik komme, mille Jaaksoo kiiresti selgeks sai, oli see, et ühistranspordis ei räägita. "Üldse. Nad on väga vaiksed ja ülimalt viisakad," lisas ta.

Kui läänemaailma avas K-popile uksed PSY megahitt "Gangnam Style", siis seda teed sillutanud suuri artiste tegutses Koreas juba varemgi. "Inimestele on silma jäänud kui erinev see on. Lõuna-Korea muusikatööstus on üles ehitatud üsna erinevalt. See algab treeningperioodiga. Kui noored artistid oma debüüdid teevad, siis nende ümber hoitakse salapära. Nende isiklikust elust ei teata tihtipeale mitte midagi ja nad tõesti väga pühenduvad oma ametile," selgitas Jaaksoo K-popi fenomeni.

Samas tunnistab Jaaksoo, et pinge, mida artist peavad taluma nii erialaselt kui ühiskondlikult, on väga suur. "See teeb inimese enda suhtes väga kriitiliseks. Pead pidevalt jälgima, mida sa ütled, kuidas käitud. Korea ühiskond on ka väga kerge kritiseerima iga väikest viga, mida need artistid ehk iidolid teevad. Sellele pingele on ülimalt keeruline vastupida," tõdes Jaaksoo.