5miinust ja Puuluup: me võitsime kõige tugevama Eesti Laulu finaali

Laupäeva õhtul selgus, et Eestit sõidavad Malmösse Eurovisioonile esindama 5miinust ja Puuluup. "Hommik Anuga" saatele antud intervjuus sõnasid nad, et neil oli olemas retsept kõige vajalikuga, et Eurovisioonile sõita.

Et just nemad võitjaks osutuvad, hakkas Kohvrile tundub juba detsembris. Lancelot ja Päevakoer jõudsid sellele järelduseni 10 minutit tagasi, Ramo Teder aga neljapäeval. "Tegelikult siis, kui me kohtunikelt saime väga hea skoori. Me arvasime, et oleme seal kuskil keskel," lisas Korea.

Üldiselt poleks Kohver kunagi arvanud, et 5miinust võiks kunagi otsapidi Eurovisioonile jõuda. Oma konkurente hindasid mehed kõrgelt. "Me võitsime kõige tugevama Eesti Laulu finaali," sõnas Kohver.

Mehed jäävad kindlaks oma sõnadele, et Eesti Laulul osalesid nad esimest ja viimast korda. "Selle kohta ma tahan öelda, et kui sul on olemas suhkur, munad, jahu, piim, või, moos, siis sa teed pannkooke. Kui sul on 5miinust, Puuluup, Veissoni tants, Hiiu kannel, meie lugu ja Eesti rahvas, siis sa lähed Eurovisioonile," sõnas Korea.

26. aprillil ilmub kahel bändil ka ühine album nimega "Kannatused". "Lihtsalt nii hea on koos teha muusikat," lisas Marko Veisson.

Eesti Laulu protsessi jooksul on Ramo Tederi sõnul olnud kõige meeldivam osa koostöö. "Kõige ägedam hetk oligi see, kui me selle loo tegime. See oli meie esimene koos tehtud lugu. Võsul, Korea juures suvel. Kuulasime seda esimest tema täiel võimsusel igal võimalikul hetkel paar järgmist kuud. Hakkas kohe tööle," meenutas Veisson.

"See on ka kihvt, et kuna me ei ole varem võistlusel osalenud, siis kui panime laulu üles ja sellel läks hästi, siis igasugused välismaa Eurovisooni-hundid tulevad ligi ja hakkavad kommenteerima. Erinevatest riikidest tüübid teevad oma arvustusi. Eriti pull karussell, mis käima hakkas," lisas Kohver.

Lancelot toonitas, et tänu on ära teeninud inimesed, kes nende poolt hääletasid. "Teie hääled ongi ju need, mis meid nüüd Malmösse viivad, nii et ütlemata suur tänu teile," tõdes ta.

Kolmandale kohale jäänud Nele-Liis Vaiksoo arvas, et 5miinusele ja Puuluubile tõi võidu raskete aegade taustal inimeste soov kerguse järele. "Inimesed tahavad lihtsalt hüpata, möllata, tantsida ja seda kõike see lugu pakub," ütles Vaiksoo.

Neljandaks tulnud Daniel Levi usub, et võidulool läheb väga hästi ka Euroopa publiku ees. "Just see vint, mida nad asjale peale pööravad. See rahvapäralikkus seal juures teeb selle omakorda ainulaadseks. Sellel on mingi oma DNA," arvas Levi.