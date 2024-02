5miinust ja Puuluup: täpselt ei saa aru, kui suur töö pihta hakkab

5miinuse liige Korea ei teagi millega võidutunnet võrrelda. Kohvri sõnul on võitmine võrdväärne momendiga, kui sa teed nalja ja Marko Veisson selle peale naerab. "Või selle momendiga, kui sul 26. aprillil album välja tuleb," lisas Kohver.

Korea sõnul asendus võidujoovastus kiiresti vastutuskoormaga. "Ma vist täpselt ei saa aru, kui suur töö siin pihta hakkab. Eks kui esimesed graafikud tulema hakkavad, et kuhu minna ja mida teha, millise lava peale nüüd ennast oma kavaga ära mahutada ja valgusšõud ja pillid ja tõlked ja sõnad ja kostüümid ja pillid, sinna minek ja äratulek – see on metsik protsess, mis ees ootab," sõnas Korea. "Lähme teeme ära!" lisas ta.

Lancelot kinnitab, et 5miinuse ajaloos sellist võitu veel olnud ei ole. "Saaksime seda võrrelda vist alles siis, kui meil Malmös läheks ütlemata hästi," lisas Lancelot.

Marko Veisson soovib võta ühe asja korraga ning alustuseks teha poolfinaalis hea esitus. "Ma arvan, et teine koht on hea koht, sest mitte keegi ei taha seda taaka, et korraldada Eurovisioon Eestis," lisas Kohver.

"See on ka suur rõõm, et see lugu on paljudele nii palju korda läinud nagu meile. Kui me saame seda Eurovisiooni kaudu veel laiemalt levitada, siis oleme juba väga palju võitnud, sõltumata sellest, mis koha me seal saame," tõdes Veisson, lisades, et kindlasti leiavad bändid fänne juurde.

Oma võidulooga soovivad bändid teha rekordi ja püsida 12 kuud Spotify kuulamisedetabelites kõrgel kohal. "Youtube'i kommentaarides on juba kirjas ka "Come to Brazil"," naeris Lancelot.