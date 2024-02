Wiwibloggsi asutaja Eesti Laulu hindamisest: parimates lugudes on kirge

Maailma suurima Eurovisiooni blogi Wiwibloggs asutaja William Lee Adamsi sõnul on hea lugu see, mis suudab üllatada. Eesti Laulu lood pakkusid tema sõnul väga erilisi lavalahendusi.

William Lee Adams on rohkem kui kümme aastat kajastanud Eurovisiooni teemasid maailma juhtivates väljaannetes ja Wiwibloggis. Suur kogemus on tal ette näidata ka Eurovisiooni rahvuslikest voorudest, kus ta on erinevate riikide žürii töös osalenud ligi 20 korda.

Eesti Laulu žürii töös osaleb William Lee Adams esimest korda ja tõdeb, et see on au ja stress korraga. "Tahan teha Eestile parima valiku," ütleb ta. Et oma hinnanguid mitte lasta mõjutada, ei vaadanud Adams ka poolfinaali etteasteid. Samuti on hoidnud eemale sotsiaalmeedia kärast. "Mulle meeldib see tunne, kui etteaste suudab täiesti üllatada ja hinge kinni panna," ütles Adams.

Rahvusvaheline žürii hindab finaliste Tondiraba jäähallis salvestatud lavaetteastete põhjal. Adamsi sõnul on paljudel Eesti Laulu lugudel fantastilised lavakontseptsioonid koreograafiast valguslahendusteni. "Mulle meeldib, kuidas mõni lavashow mõjub intiimsena ja teine jälle nii suurena, et suudaks ka staadioni täita."

Nagu teisedki žüriiliikmed, avaldab ka Adams oma punktid õhtul toimuvas finaalis. Ta vihjab siiski, et tema nimekirja tippu jõudsid artistid, kelle puhul oli tunda suhet laulu ja esitusega. "Nendes oli tunda kirge ja pühendumust. Seda ei ole võimalik teeselda."