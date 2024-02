Grimeerija Kaia Triisa: meie osakond on täpikene i-tähel

Eesti Laulu meigikunstnik Kaia Triisa sõnas ERR-ile antud intervjuus, et tihti tuleb enne õhtust otse-eetrit artistidele kogu meik uuesti teha. Kõige keerulisem on tema hinnangul hommikune aeg, kuna siis tuleb ajasurve tõttu korraga meikida paljusid artiste.

Kui keeruline on kujundada iga artisti imagot?

Kõik on artistidega kooskõlastatud. Imago kujundamine algab artisti soovist, kostüümist, lavalisest lahendusest. Meie osakond on nagu täpikene i-l, mis selle kõik kokku paneb.

Päris palju muutub ka pärast esimest läbimängu: mingid ideed, mis alguses tundusid kihvtid, ei pruugi hiljem laval töötada. Näiteks mõned toonid ei paista laval head välja või langeb valgus teisiti, kui me oleks arvanud. Lõpp-stsenaarium on ikkagi see, mis lõpuks eetrisse jõuab, aga me oleme paar korda seda kõike enne läbi teinud.

Kelle nägu on siiani kõige väljakutsuvam olnud teha?

Sellel aastal vist ei olegi kedagi väga ekstreemset. Eelmine aasta läks tõesti kogu aur Bedwettersi peale, oli selline tunne, et nad istusidki kaksteist tundi järjest grimmitoolis.

Pigem on päev hästi pikk: me alustame hommikul vara ja mängime kõike mitu korda läbi. Õhtul peab aga televaatajale tunduma, justkui me oleks alles hetk tagasi kõik värsketeks ja ilusateks teinud.

Kui palju tuleb artiste selle päeva jooksul üle meikida?

Oleneb artistist, aga me üritame kõikidele lauljatele enne õhtust otse-eetrit põhjad uuesti teha. Kuna otse-eeter on pikk ja rahvast saalis palju, siis on seal väga soe. Kui vähegi ajaliselt jõuame, siis võtame enne õhtut kõikidelt meigi maha ja teeme vahetult enne kontserdi algust kõik põhjad uuesti.

Mis need peamised võtted on, kuidas meigi abil liigset higistamist vältida?

Otseselt ei olegi selliseid võtteid, sest see oleneb palju inimesest, mõni lihtsalt higistabki palju rohkem. Meil on olemas mingid vahendid, millega seda hoida, aga 100 protsenti ühtegi imeravimit, mis meiki ideaalsena hoiaks, ei ole. Pluss ongi see, et me oleme siin olemas kuni lõputiitriteni ja meie osakond kontrollib, et kõik see, mis läheb lavale, oleks ilus ja eetiline.

Millal on meigikunstnikel kõige tihedam tööaeg, kas vahetult enne otse-eetrit?

Kõige hullem tempo on hommikul, sest siis on meil aeg väga limiteeritud. Sellel aastal oli graafikus umbes 120 inimest. Kolme tunni jooksul peame suutma kõik etteasted valmis teha. Hommikune reale saamine ongi kõige olulisem: kui seal tekib mingi ajaline nihe, siis hakkab kõik muu doomino-efektina nihkuma.

Mis on kõige hullem asi, mis meigiga juhtuda võib?

Naistel on näiteks juuksepikenduste puhul kõige hullem see, et miski kukub lava peal maha. Seda on näiteks korduvalt juhtunud Jennifer Lopezil, Eestis õnneks veel mitte.

Veel võib inimestel närvidest nahk kuumaks minna, samuti võib huulepulk laiali minna, kui lauljad mikrofoni liiga lähedal hoiavad. Lisaks võivad tossu või spetsiifilise valgusega silmad vesiseks minna.