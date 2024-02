Eesti Laulu üks režissööridest Juris Matuzelis: Läti lauluvõistlus on eestlaste omast väiksem

Eesti Laulul on sel aastal kaks režissööri. Lisaks Marek Miilile on võistlusel abiks Läti režissöör, aastaid sealset Supernoova festivali korraldanud Juris Matuzelis.

Milline on sinu varasem kogemus, kuidas sa üldse Eesti Laulule sattusid?

Me töötasime kunagi koos Marek Miiliga, tema oligi see, kes mind siia kutsus. Ma ise olen alates 1994. aastast töötanud tele-režissöörina, viimased üheksa aastat olen tegelenud ka Supernoovaga. Mul on palju kogemusi nii väikestelt kui ka suurtelt lavadelt.

Kuidas valitakse Eurovisiooni lugu Lätis, kuidas see erineb Eesti Laulust?

Lätis on loo valimise kontsert väiksem, nii et Eesti Laulul töötamine on minu jaoks tohutu kogemus. Eestis toimuv on nagu päris Eurovisioon. Mulle meeldib endale uusi väljakutseid võtta ja siin saan ma seda kindlasti.Samas on ka tunda, kuidas Läti Supernoova võistlus on viimastel aastatel aina populaarsemaks muutunud.

Mitmetel artistidel on lavašõus näha palju efekte. Kas see on režissööride jaoks suurim väljakutse?

Kusjuures, efektid pole üldse väljakutse, nende üle olen ma pigem õnnelik. Minu suurim väljakutse on panna iga artist unikaalselt esinema. See pole eriti lihtne, sest igal artistil on eri nõudmised.

Kõige keerukam oli Eesti Laulu finaalis aga miskipärast vahe-etteastete ette valmistamine. Nende muusikas juhtub korraga nii palju asju, et see on võrreldav olümpiamängude avaetteastega.

Sa mainisid, et artistidel on palju eri nõudmisi. Kas režissööridel on mingeid piiranguid, hetki, kus te peate artistile ära ütlema?

Mõnikord seda juhtub, aga enamasti ma kuulan artiste, annan võib-olla nõu, aga ei püüa neid kuidagi survestada. See on meievaheline koostöö: artistil on idee, minul visioon.

Millal on režissööridel kõige tihedam tööaeg, kas täna õhtul? Või on tihedam hoopis ettevalmistuse periood?

Täna ma kusjuures pigem lihtsalt naudin šõud. Kõige tihedam oli poolfinaalide aeg, samuti viimased kolm päeva, mil etteastetes on tehtud palju muudatusi ja parandusi. Samas pead mingil hetkel oskama lõpetada, kui tead, et asi on tegelikult valmis.

Millal on sinu töös kõige rohkem üllatusi?

Kõige üllatuste rohkem on alati kõige esimene proov. Iga kord. Üks pool on see, mida sa etteasteks eelnevalt plaanid, aga täiesti teine on olukord kohapeal.