Alika: Eesti Laulule ma hetkel tagasi ei kiirusta

Tänavusel Eesti Laulul sa ei osale, kuid astud finaalis üles koos Bedwettersiga. Räägi palun sellest vahe-etteastest lähemalt.

See on minu jaoks väga lahe kogemus, sest sellist versiooni laulust "Bridges" pole varem keegi kuulnud. Mina ei kujutanud ette, mis sellest koostööst Bedwettersiga saab, aga olen praegu väga rahul, et me üksteist leidsime.

Kas teil on Bedwettersiga tulemas veel koostöid?

Ausalt öeldes ei tea, elame üks päev korraga. Vaatame, kuidas täna läheb ja milline on tagasiside, kes teab.

Sul läheb praegu väga hästi, naasid just EMA-lt kaheksa auhinnaga. Kuidas Eurovisioon su elu selle aasta jooksul muutnud on?

Eurovisioon muutis minu elu 180 kraadi. Saan nüüd tegeleda oma lemmikelukutsega, millest olen alati unistanud. Tegelen muusikaga iga päev ja mul on selle üle suur rõõm. Eurovisioon on toonud mulle palju tutvusi, sõpru, kontserte, vabadust, et teha veel rohkem muusikat.

Kas sa oled mõelnud Eesti Laulule ka tagasi minna?

Mõtteid on ikka olnud, aga ma ei kiirusta sellega. Kui on mingi lugu, mis sinna hästi sobiks, siis miks mitte. Aga ma arvan, et kui, siis alles paari-kolme aasta pärast, ma kuidagi ei kiirusta sinna veel.

Milline on su tänavune Eesti Laulu lemmiklugu?

Läbimängul kuulasin Daniel Levit tõesti suu lahti ja mõtlesin, et temal on täna tulemas väga üllatusrohke etteaste. Muidugi on lahedad lood ka 5Miinusel ja Puuluubil ning Olliel.

Mida sina arvad sellest, et osad lood said finaali edasi otse?

Ma arvan, et see on kahepoolne asi. Ühest küljest on see otsus natuke ebaloogiline, aga näiteks täna sain aru, et nii jagub publikule rohkem üllatusi. Teame enam-vähem, kuidas poolfinaalist läbikäinute etteasted välja näevad. Aga otse finaali pääsenute puhul tekib seda huvi rohkem. Sa ei tea, milline lavašõu neil tuleb, kuidas nad laivis oma laulu esitavad, kuidas see kõik publikule mõjub.