Ott Lepland: otse finaali pääsenud artistid võivad publikut üllatada

Ott Lepland on üks tänavustest Eesti Laulu žüriiliikmetest. Leplandi sõnul on Eesti popmuusika tase hea ning lugusid, mis lõpuks võistlustulle pääsesid, oli žüriil raske valida.

Kui raske oli välja sõeluda lugusid, mis lõpuks lavalaudadele jõudsid?

Eks see valik oli raske, sest olukord on tasavägine. Näiteks eelmine aasta saatsime Eurovisioonile laulu, mis sai üldarvestuses kaheksanda koha, nii et üldine tase on tegelikult päris hea.

See aasta lugusid hinnates katsusin üheaegselt mõelda, mis lood mulle endale meeldivad ja samas mõelda, mis Eurovisioonile hästi võiksid sobida. Ma arvan, et on õige usaldada natuke ka oma sisetunnet, sest seda võiduloo valemit ei tea täpselt keegi.

Millised lood on sinu isiklikud lemmikud?

Puuluup ja 5Miinust on väga omanäolised, lugu on kaasahaarav. Lisaks on neil väga meeldejääv lavaline liikumine: nende tants on juba TikTokis populaarseks trendiks saanud. Muusikalises mõttes meeldib mulle Uudo Sepa ja Sarah Murray duett. See on meeldejääva meloodiaga. Kindlasti on tugev lugu ka Olliel.

Muidugi sõltub palju esitusest, sest lavaline olek on oluline. Näiteks need viis, kes otse finaali said, neid pole veel keegi näinud. Kes teab, mis üllatusi nende seast võib tulla.

Kas selleaastane muudatus, et viis lugu said otse finaali edasi, on õiglane?

Nii ja naa. Ühest küljest võiks arvata, et see ei ole kõige parem, sest need, kes poolfinaalis on, saavad end rohkem näidata. Teisest küljest on see hea, sest nii säilib üllatusmoment. Sageli hääletavadki inimesed selle üllatusmomendi pealt, mis neil järsku tekib.

Sa oled ise ka Eurovisioonil käinud. Kas sa tahaksid kunagi Eesti Laulule naasta?

See kogemus, mille ma Eurovisioonilt sain, oli väga positiivne. Kunagi, kui saatus lubab, käiks heameelega selle teekonna veel kord läbi. Aga eks seal on ka omad plussid-miinused: vastutus ja närvipinge on suur. Eesti Laulul esindad küll iseennast, aga Eurovisioonil esindad Eesti riiki. Kui suudad selle oma peast välja lülitada, siis on väga rahulik. Minule see protsess seal väga meeldis ja heameelega läheksin uuesti.