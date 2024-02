Karmel Killandi: Eurovisioon hoiab üleval popmuusika arengut

Eesti Laul 2024 eestvedaja, ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi hinnangul on konkurss popmuusikute jaoks justkui treening. Killandi sõnul on selleaastasel Eesti Laulul mitu olulist muudatust.

Mis on see aasta Eesti Laulul teistmoodi?

See aasta on võistluses mitu olulist muudatust. Muutsime kõigepealt konkursi olemust: varasema kahe poolfinaali asemel said seekord ühest poolfinaalist edasi viis lugu, nendele lisaks said veel viis lugu finaali edasi otse.

Veel üks väga oluline muudatus puudutab žüriid: tänavu on žüriis inimesi, kes on aastaid ise selle suure Eurovisiooni võistluse juures olnud. Laulude kriitikud on kõik erinevatest ametitest, nende hulgas on lauljaid, kommentaatoreid ja lauluvõistluse korraldajad. Kõik žüriiliikmed teavad täpselt võistluse olemust ja me loodame, et sellevõrra oskavad nad ka paremini öelda, milline laul sobiks Eestit esindama.

Kuidas te välismaiseid žüriiliikmeid valisite?

Vaatasime, et nad oleksid ise Eurovisiooniga lähedalt kokku puutunud, sest teisiti asja olemusest aimdust ei saa. Näiteks varasemalt olid meil kaasas kuni Ameerikani välja väga kuulsate muusikakolledžite õppejõud, aga saime aru, et nad küll oskavad laulu muusikatehniliselt analüüsida, aga neil ei pruugi olla teadmisi võistlusest, kuhu see laul läheb.

Aga miks tuli see otsus, et osad laulud said finaali edasi otse?

Kuna Eesti žürii oli seekord väga suur (40 liiget) ning nende seas olid väga pikaaegse muusika kogemusega inimesed (heliloojad, DJ-d, lauljad), siis tahtsime, et nende arvamus jääks ka kõlama. Sest päeva lõpuks me valime ikkagi Eesti esindajat. Nii tundus selline valik meile sel aastal kõige õiglasem: et on olemas Eesti professionaalide valik ja sinna kõrvale tuleb välismaa ja rahva soosik. Kuna žüriiliikmed olid kõik eriilmelise taustaga, tõusid esile ka erinevad žanrid (näiteks folkloor ja räpp).

See ettevalmistuse protsess on olnud väga pikk, aga millega kõige rohkem just need viimased kaks nädalat tööd on tehtud?

Kõige rohkem tehakse tööd sellega, et laulja saaks laval kujunduse sees esinemisega harjuda ning et ka teletiim saaks harjutada. See tehakse kõigepealt paberi peal selgeks: kust, kuidas, mismoodi lauljat näidatakse, sest Eesti Laulul on kohal enam kui 15 eri kaamerat. Vaatajale võib see tunduda väga lihtne, et las laulja seisab valguse sees, aga tegelikult see nii ei ole. Kogu tiim peab asja läbi tegema.

Kes on teised näited, kes sarnaselt Eestile oma Eurovisiooni loo valikule nii suurt rõhku panevad? Kust eeskuju võtta?

Näiteks Rootsi Melodifestivalen, kus on viis poolfinaali eri väiksemates linnades. Oleks ju tore, kui me saaksime ka kunagi teha ühe poolfinaali Viljandis ja teise näiteks Pärnus ja jõuda siis pärast finaaliks Tallinnasse kokku.

Väga suur on ka Soome Uuden Musiikin Kilpailu, mis see aasta toimus Helsingist väljas Tamperes. Itaalia Sanremo festival on ka üks maailma kuulsamaid ja vanemaid võistlusi. See ongi minu arvates Eurovisiooni võlu: see hoiab üleval popmuusika arengut.

Me võime seda kiruda või armastada, aga see on kindlalt aastas üks kord, kus heliloojad ja nende produktsioonid ning lauljad saavad tulla kokku. See on nagu treening, stiimul, mille nimel pingutada. Nagu Olümpiamängud. Me võime ka öelda, et täna ei tulnud piisavalt häid laule, aga siis tuleb küsida, mille suhtes. Kui me ei saa neid laule kasvõi kord aastas, siis me ei saa ju neid mitte kunagi. Oluline on rõõmu tunda sellest, et meil on kord aastas üks fenomenaalne popmuusika kokkutulek.