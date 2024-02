Eesti Laulu finaliste hindab üheksaliikmeline rahvusvaheline žürii

Eesti Laulu finalistide saatus on korraga nii televaatajate kui ka žürii kätes – esimesest voorust pääseb žürii ja telefonihääletuse tulemusena superfinaali kolm võistluslugu. Rahvusvaheline žürii koosneb tänavu üheksast inimesest, kes on edukad muusikavallas ja teinud kaasa paljudes erinevates rahvusvahelistes suurformaatides, sh Eurovisioonil.

William Lee Adams (UK)

Maailma suurima Eurovisiooniblogi Wiwibloggs looja ja autor. Londonis tegutsev ameeriklasest ajakirjanik, kes on üle kümne aasta kajastanud Eurovisiooniga seotud teemasid ka väljaannete Billboard, Newsweek, New York Times ja Financial Times veergudel.

Ole Tøpholm (Taani)

Taani teleajakirjanik ja kommentaator, sealne "Marko Reikop", kes on Taani TVs kommenteerinud Eurovisiooni juba kümme aastat. Suure Eurovisiooni fännina elas ta kaasa ka Eesti võidule Kopenhaagenis toimunud Eurovisioonil 2001. aastal.

Anna Sahlene (Rootsi)

Rootsi lauljanna Anna Sahlene esindas Eestit 2002. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Tallinnas looga "Runaway". Viimati osales ta Eesti Laulu finaalis aastal 2022 lauluga "Champion".

Julian Gutierrez (Prantsusmaa)

Suurülekannete, sh 2023. aasta noorte Eurovisiooni, režissöör, kes on töötanud paljude Prantsusmaa ja teiste riikide meelelahutus- ja talendisaadete nagu "The Voice" ja "Tantsud tähtedega" juures.

Andrew Rogers (UK)

BBC muusikaprodutsent, kes vastutab suurülekannete (nt Glastonbury festivali) eest. On olnud populaarse Radio 1 Live Lounge produtsent selle loomisest saati ja töötanud koos maailmanimedega, sh Taylor Swift, Paul McCartney, Stormzy jt.

Annely Peebo (Austria/Eesti)

Viinis resideeruv hinnatud metsosopran, kes on lava jaganud klassikalise muusika suurnimede ja tipp-dirigentidega. 2002. aastal juhtis ta koos Marko Matverega Talllinas toimunud Eurovisiooni lauluvõistlust.

Henkka Remes (Soome)

Soome rahvusringhäälingu YLE noor tõusev tegija, kes töötab YleX kõige populaarsema saate "Viki ja Köpi Show" juures. Vastutab Soome muusikavõistluse UMK sotsiaalmeedia tegevuste eest ja on juhtinud UMK-teemalist podcasti.

Liam Clarke (Austraalia)

Melbournes elav Eurovisiooni ekspert, kes on aastaid suurvõistluse juures tegutsenud rahvusvaheliste meediasuhetega. Suur Eesti fänn, kes on Eurovisioonil töötanud ka Eesti delegatsiooni juures.

Thorunn Larusdottir (Island)

Islandi näitlejanna ja režissöör, kes kõrvuti filmidega tegeleb lauljana ka muusikaga. On astunud üles lugematutel lavadel ja andnud oma hääle paljudele animategelastele. Laulja nime alt Thorunn Lar on andnud välja mitu edukat heliplaati.