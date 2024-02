Täna selgub Eesti Laul 2024 võitja

Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus liidetakse rahvusvahelise žürii ja telefonihääletuse tulemused. Teises voorus ehk superfinaalis otsustab kolme edasipääseja vahel võitja telefonihääletus.

Eesti Laul 2024 finaali esinemisjärjekord koos hääletusnumbritega

1. Brother Apollo "Bad Boy" 9007001

2. Carlos Ukareda "Never Growing Up" 9007002

3. Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now" 9007003

4. Anet Vaikmaa "Serotoniin" 9007004

5. OLLIE "My Friend" 9007005

6. Daniel Levi "Over the Moon" 9007006

7. Uudo Sepp, Sarah Murray "Still Love" 9007007

8. Peter Põder "Korra veel" 9007008

9. 5MIINUST x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" 9007009

10. Nele-Liis Vaiksoo "Käte ümber jää" 9007010