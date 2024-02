Ingrid Rabi uuest duost: nimevahetus aitas kahte mind eristada

Artistinime Ingra on Rabi kasutanud umbes aasta. Eelmise aastal ilmus tal Ingra nime alt ka lühialbum. Ingrid Rabi nime alt ilmus muusikul 2021. aastal ka album "Olemine". Rabi tundis, et nimevahetus on vajalik, sest muusika on piisavalt muutunud. "Ma ise ka muutusin koos sellega. Nimevahetus aitas kahte mind kuidagi eristada. Ingrid Rabi on endiselt mu nimi, esinen ka selle nime all, aga Ingra alt annan pop-džässilikumat muusikat välja. Ingra on alternatiivsem," sõnas Rabi Vikerraadios Maian Kärmasele. Džässmuusikal on Rabi südames eriline koht just sellepärast, et see ei kõla peaaegu kunagi samamoodi kui eelmise korral.

Kevadel on duol plaan anda välja ka album. Koostöö Rain Parvega sündis läbi õnneliku juhuse. Rabi ja Parve veetsid möödunud suvel sõpradena aega ja läksid ühel hetkel Rabi uusi kõlareid katsetama. Parve otsustas uusi kõlareid testida enda kirjutatud demodega, millest üks jäi Rabile kõrva, misjärel ta omavoliliselt sellele sõnu ja meloodiat hakkas kirjutama.

Uues duos töötades meeldib Rabile olla instrumentalisti ja saundide otsija rollis. "Meil Rainiga on sellepärast ka nii äge koostööd teha, et meil on selles valdkonnas väga sarnane maitse ja me otsime huvitavaid saunde. Uus singel sai ka alguse instrumentaalosast. /.../ Kui hakkasin seda edasi arendama, siis see tuli kohe," kirjeldas Rab, lisades, et uus singel valmis väga kodustes oludes.

"Aga see on väga tore vaheldus. Esiteks seetõttu, et kodus ei ole pinget, et pead täna asja purki saama. Me võtame aega. Meil veel on aega ja me otsime neid helisid ning vahel mängid ühel päeval midagi sisse ja hommikul üles ärgates tuleb meelde, mis sealt puudu jäi ja istud uuesti klaveri taha," ütles Rabi.

Esimese albumi ilmumisest saati on Rabi palju õppinud ning nüüdseks tundub debüütplaat justkui mägede taga olevat. "Võib-olla ma ei olnudki kohati selleks esimeseks albumiks väga valmis. See oleks võinud tulla ka natuke hiljem. Aga seda ütleb vist iga muusik, et kui ta kuulab oma varasemaid asju, siis ta teeks mingeid asju teistmoodi. See on ka normaalne, sest maitsed arenevad ja muutuvad," tõdes Rabi. Kõige valusam õppetund, mille Rabi esimese albumi kogemusest sai, on tõdemus, et kui miski ei tundu veel 100 protsenti valmis, siis ei ole ka seda vaja kohe teha.