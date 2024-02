Mart Normet: Eurovisioon on Euroopa tugevuse ja ühtsuse näitaja

Peaaegu kümme aastat Eesti Laulu juhtinud Mart Normeti sõnul on lauluvõistlus tänaseks hakanud oma elu elama. "Nagu lastega, kui nad kodust välja lähevad. Siis ikka elad kaasa ja tahad kõige paremat," sõnas Normet saates "R2 Päev".

Normeti sõnul on Eurovisioon mõnes mõttes nagu Euroopa Liit. "Euroopa Liit loodi majandusühendusena aga siiski pehme jõuna, et ei oleks sõdu, et oleksime üksteisega rõõmsasti kaasa, elaksime üksteisele kaasa ja et see oleks üks kultuuri- ja majandusruum, mis hoiab kokku. Eurovisioon on omakorda selle kõige edasiarendus – me reaalselt olemegi koos, laulame koos, hoiame kokku. Ta on selline tugevuse /.../ ja ühtsuse näitaja," arvas Normet.

Ukraina võistluslugu peab Normet tänavu jälle väga tugevaks. "Ukraina popmuusika tase ja kuidas nad oskavad valida enamjaolt laule, mis ei ole Rootsi laulud. Igal pool mujal, kaasa arvatud Eestis, väga sageli valime Rootsi laule. Kogu maailm kirjutab praegu koos Rootsi laule, siis Ukraina kirjutab väga sageli just Ukraina laule ja saadab neid. Väga soovitan," ütles Normet.

Rootsi mõjul on Eurovisioon läinud Normeti sõnul tõsiseks ja ühepalgeliseks. "Erandina tuli sisse Maneskin, kes heas mõttes lõhkus seda ja on saanud sealt sellise tuule tiibadesse nagu ei ükski bänd kunagi varem. Vaatab, kas see ajalugu kestab sama kaua kui Abbal, aga hetkel teevad nad vaat et suuremaidki tegusid kui Abba, olles planeedi üks tähtsamaid rokkbände ja väga noorelt sealjuures," tõdes Normet.

Kui vahepeal läks suur võistlus väga lihvituks ja tõsiseks ära, siis Iirimaa ja Soome võistluslugude näitel jääb Normetile mulje, et sõdade taustal ootavad inimesed Eurovisioonilt aina rohkem meelelahutuslikkust. "Eks Eesti suur favoriit Puuluup ja 5miinust annavad ka energiat ja vaba hingamist ja vaba mõtet," lisas ta.

Pikkade aastate jooksul on Normet näinud korduvalt ka seda, et kui must hobune suure favoriidi asemel Eurovisioonile läheb. "Ilmselt kõige selgem oli see aastal, kui pidi võitma Lenna "Rapunzel". See oli nii kihvt lugu, raadiotes enim mängitud, oli selge, et Lenna võidab, vormistamise küsimus. Siis kui olin lava kõrval ja mulle klappidesse öeldi, et hääletamine nüüd lõpeb ja 53-47 näitab praegu. Mõtlesin, et kas tõesti nii napilt Lenna võidab. Siis öeldi klappidesse, et ei, mitte Lenna, vaid Malcolm Lincoln. Siis mõtlesin, et mis nüüd juhtus," meenutas Normet.