Vaata uuesti: "Eesti Laul. Finaali eel" uuris, mis toimub lava taga

Saatejuhid Heleri All ja Mai Kangro külastasid Eesti Laulu eelsaates proove uurisid, kuidas sünnib Eesti suurim ning vanim lauluvõistlus.

"Viimased paar nädalat oleme saanud öösel magada vast neli-viis tundi, veab, kui kuus tundi. Olen enda kohta teada saanud, et energia on endiselt alles, motivatsioon olemas, suudan kõike teha, laulda. Vist sellepärast, et nii lahe on! Nii lõbus!" rõõmustas Uudo Sepa lavapartner Sarah Murray. "Ma annan tõotuse. Kui me võidame Eesti Laulu ja pääseme Eurovisioonile, siis ma õpin eesti keele ära," lubas Norrast pärit laulja.

Eelmisel aastal Eesti Laulul teisele kohale tulnud Ollie sõnas, et tunneb end sel korral mitu korda kindlamalt. "Väga mõnus ja kodune on," kommenteeris ta esimest proovipäeva.

Daniel Levi võistluslugu "Over the Moon" oli esialgu lastele mõeldud unelaul. "Selline meloodia kargas lihtsalt pähe ja ma laulsin seda alguses paar õhtut järjest ilma sõnadeta. Ma veel tüdrukute pimedas toas salaja lindistasin seda, et meelest ära ei läheks. Juhtuski nii, et paar päeva hiljem läksin stuudiosse, kus olid Vallo Kikas ja Victor Crone ja mõtlesime, mis laulu siis teeme. Ütlesin, et mul on hästi halb mõte, teeme unelaulu," meenutas Levi loo sündi.

5miinust ja Puuluup peavad väga oluliseks, millised nad laval välja näevad. "Siia mingi H&M-i särgi ja ASOS-e kleidiga ei maksa tulla," usub Kohver. "See, mida sa oma ihu peale paneb, näitab rohujuure tasandil, kui palju sa endast lugu pead."

Lisaks Eesti Laulule on Nele-Liis Vaiksoo käed ja jalad teiste projektidega tööd täis, tal tuli hiljuti Vanemuises uus lavastus välja ning peagi suundub ta ka tuurile. "Kui ma sain alguses aru, et kõik need asjad jooksevad samasse ajaauku, siis ma mõtlesin korraks, et okei, väga huvitav. Aga praegu ma saan aru, et see Eesti Laul tekitab juba kerget elevust ja ärevust ja mul on hea meel, et mul on teisi asju, kuhu oma energiat suunata," märkis ta.

Ewert and The Two Dragonsi liikmed Erki Pärnoja ja Ewert Sundja tunnistasid, et liiga palju nad viimastel nädalatel finaaliks harjutanud pole. "Võib-olla toimub meie valmistumine kuskil sees, igaüks omamoodi," pakkus Pärnoja.

Carlos Ukareda meenutas, et esimest korda võttis ta kitarri kätte, kui oli umbes kahe- või kolmeaastane. "Muusika vastu tekkis mul huvi, kui ma olin umbes kuueaastane ja me olime Õllesummeril Padari kontserdil. Ma vaatasin, kuidas ta laval rokib, ja olin täiesti rabatud. Tal olid siis musta värvi juuksed ning ta oli räige rokkstaar ja siis ma tahtsin ka seda teha," rääkis ta.

Peter Põder, kes osaleb Eesti Laulul looga "Korra veel", mängib muude tegemiste kõrval kitarri Koit Toome bändis. Põdra sõnul on Toome bändi lood kitarril mängimiseks keskmise keerukusega. Ka "Mere lapsed", millega Toome 1998. aastal Eestis Eurovisioonil esindas, on Põdral selge.

Looga "Serotoniin" Eesti Laulul võistlev Anet Vaikmaa rääkis, et ma fännikraami ta veel ei müü, aga kui ta seda teeks, müüks ta vett. "See on tervislik ja seda läheb väga palju," selgitas ta.

Soome bänd Brother Apollo otsustas osaleda Eesti Laulul, mitte Soome kohalikul lauluvõistlusel, sest muusikud tundsid, et eelmisel aastal Soomet Eurovisioonil esindanud Käärijä pani kogu Soome lauluvõistluse tänavu surve alla. "Mõtlesime kohe alguses, et äkki peaks proovima Eesti Laulule saada. Aga kui nägime Eesti Laulul osalejaid, oli selge, et lihtsam küll pole," nentisid nad.

Eesti Laulu finaali otseülekannet vahendavad 17. veebruaril algusega kell 19. 30 ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter ja ERR.ee portaal. Meeleolukat õhtut juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets. Lisaks finalistidele pakub Eesti Laul ainulaadseid muusikalisi numbreid, mis ühendavad eesti muusika mineviku ja oleviku suured nimed.