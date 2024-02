Ennustustabel: 5miinust ja Puuluup teevad Eesti Laulu finaalis puhta töö

Eurovisionworldi korraldatud hääletusest on osa võtnud 18 695 inimest, kellest 7301 arvab, et 5miinuse ja Puuluubi "(Nendest) narkootikumides ei tea me (küll) midagi" on tänavuse finaali tugevaim lugu. Teisel kohal on 6381 häälega Ollie looga "My Friend" ning kolmandal kohal on 750 häälega Daniel Levi looga "Over the Moon".

Pingerea kolm viimast artisti on Peter Põder, kes on kogunud 112 häält, Uudo Sepp ja Sarah Murray, kelle poolt on hääletanud 107 fänni, ja Nele-Liis Vaiksoo, kellele on antud 97 häält.

Veebilehe andmetel on 5miinuse ja Puuluubi võiduvõimalus 65 protsenti, Ollie võiduvõimalus on aga 19 protsenti. Daniel Levi võiduvõimalus lauluga "Over the Moon" on kuus protsenti.