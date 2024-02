Nublu: olime kõik Soome eurolaulul kui üks suur sõbralik indiaanihõim

"Elu on seiklus ja see, mis me Soomes tegime, oli ka üks seiklus või ekskursioon ja just täpselt nii ma seda kogemust võtsingi," ütles Nublu. "Me lõpetasime suvel ühte lühialbumit, kus on kaks lugu ja tegime paar lugu veel. Sealt siis kukkus see "Vox Populi" lugu välja, mille kohta Soome tiim ütles, et kuulge, saatke see Soome eurolaulu konkursile. Mina ei osanud alguses midagi mõelda, igale poole võib ju saata. Kuni siis septembris öeldi, et nüüd on pahasti, olete finaalis."

Nublu mänedžer Kaarel Seina sõnul oli see väga positiivne kogemus. "Soomes on nii, et vahet ei ole, kui palju su video ja lavashow eelarve on, kõikidele jaotatakse sama palju tähelepanu ja sama palju ressursse," lisas Nublu.

"Positiivne on see, et meil siin Eestis on väga kõva tase," kiitis Sein Eestis toimuvaid suuri kontserte. "Eriti viimaste aastate jooksul on kõik kontserdid lahedamaks läinud, aga Soomes on näha, et seal on raha rohkem, inimesi on rohkem. Kohati on võib olla isegi üleorganiseeritud, põhimõtteliselt iga liigutuse jaoks on oma inimene, mis oli muidugi väga meelitav."

Septembri lõpus hakkasime juba lavashowd kokku panema, meenutas Nublu. "Samal ajal kui kuskil mujal sügati alles pead, et mis loo me teeme. Kõik küsisid kogu aeg, et mida te seal nii palju proovite, neli kuud on ju ürituseni aega."

Sein pidi Soomes ümber lükkama ühe oma uskumuse kontsertide korraldamise kohta. "Olles ka ise ürituste korraldaja, olen siiani olnud arvamusel, et midagi läheb alati kuskil pekki, aga pärast Soome kogemust võin öelda, et tegelikult ei pruugi isegi suure produktsiooni juures minna, kui on hea tiim."

"Me läksime Soome juba kolmapäeval. Võistlus toimus laupäeval Nokia Arenal, mis on suhteliselt tutikas, Soome suurim jäähokihall. Lapland Arena hotell asub samas majas ehk et seal oli väga mõnus talvelaager. Toad olid samas majas, kus kontsert toimus, pidi lihtsalt selle suure maja peal üles leidma õigel ajal õige lava ukse," ütles Nublu.

Konkurentsitunnet ei tundnud nad seal kordagi. "Me kõik olime seal kui üks suur indiaanihõim, kes tegid sama asja. Võistluse võitja Windows95man on väga lahe vend, ta on vist isegi Eestis mingeid DJ keikasid teinud. Algul keegi ei arvanud, et tema võidab, aga lavashow oli tal vägev. Proovides oli ka näha, et need viled ja tuled laval mängisid kõik hästi kokku. Võistluse ajal pandi panused pigem Sara peale (Sara Siipola-toim.)," ütles Nublu.

Ka Soome presidendi kandidaat ja endine Soome välisminister Pekka Haavisto oli võistlusele kaasa elamas. "Andsin plaksu ja tutvusin ta abikaasaga. Mulle meeldib, et mul on sõpru siit- ja sealtpoolt," muheles Nublu.

Kui ma siilisonksi pähe teen, siis Helsingi tänavatel käia ei saa, ütles Nublu. "Õnneks ma ei pea alati tegema."

"Soome kraan on lahti juba mitu aastat. Minul on küll väga palju usku, sest sommidele väga Eesti meeldib. Nad arvavad, et kui eestlane räägib soome keelt, siis see on nunnu, mis on väga lahe. Mina olen optimistlik," kommenteeris Sein Nublu võimalikku huvi minna Soome kontserte andma.

"Eks Soome on ka mingis mõttes ikkagi nišš," lisas Nublu. "Meil ei ole mõtet endale mulle silma puhuda. Keskmist soomlast ei kõneta ikkagi iga asi, mis tuleb, aga mingid avenüüd seal on, ma tunnen."