Teatritudeng: tore oli end Artur Alliksaares ära tunda ja lõõmale lüüa

"Minu meelest oli see väga kerge ja lihtne protsess, kuhu sisse astuda," ütles EMTA lavakunstikooli teise kursuse üliõpilane Carolyn Veensalu, kui keerukas tundus süüvida Artur Alliksaare luuleloomingusse. "See on meie lavakõne eksami raames valmistatud kava. Minule oli see Artur Alliksaarega esimene kokkupuude, aga ta on nii lahedate sõnaleidudega luuletaja, et sealt on kerge leida iseendale midagi ka tänapäeval. Meil on ka väga oluline põhjus, miks me seda hetkel korraldame, sest me kogume toetust oma õppereisi jaoks Inglismaale."

"See oli tore kohtumine Alliksaare luulega," ütles EMTA lavakunstikooli II kursuse üliõpilane Mauri Liiv. "Ta oli ju omal ajal selline enne-oma-aega-punkar, kes Tartus mööda laudu ronis ja kõigile igasuguseid huvitavaid sõnumeid karjus. Tore oli end temas natuke ära tunda ja lõõmale lüüa."

Noored leiavad, et luulekava ongi kõige parem viis, kuidas Alliksaare ja lavakooli noortega tutvuda, "Mõnusas kompaktses tunniajases kavas näed, kuidas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia karvased ja sulelised annavad edasi seda, mida Alliksaar tahtis edasi anda, aga nii, nagu meie seda praegu näeme," lisas Liiv.

Mõned korrad on ikka toss väljas ka olnud, rääkis Liiv teatrikooli pingelisest õppeprotsessist. "Aga saab mootori välja vahetada ja uue raksuga peale minna."

Carolyn Veensalu on tantsutaustaga. Ta on 12 aastat tantsinud ja tema sõnul tuli soov minna lavakasse proovima kergelt ja loogiliselt.

"Ma olen praegu 27-aastane ja puutusin teatriga kokku juba keskkoolis, kus ma käisin teatrikallakuga klassis," meenutas Liiv. "Kümme-viisteist korda eemaldusin sellest maailmast, aga alati kuidagi sattusin ikkagi teatrisse tagasi. Nüüd on see rusikas lõpuks silmaauku mahtunud ja olen enam-vähem õiges kohas."

Noored tahavad muuta Eesti teatrimaailma mitmekesisemaks ning kuidas muudmoodi seda nende sõnul teha, kui mitte sellega, et minna Eestist väljapoole. "London on ju suur teatrimeka ja Kultuurkapital toetab meid ka piletite hankimisega, nii et see on meie jaoks päris hea võimalus kohtuda ja tutvuda millegi uuega," ütles Liiv.

"Aga seal elamine on ikkagi piisavalt kulukas ja sellepärast tuleme lavakavaga ka inimeste ette," lisas Veensalu. "Loodetavasti tullakse seda kuulama ja nautima."

Artur Alliksaare luulekava saab näha Tartus ja Tallinnas 2. ja 4. märtsil.