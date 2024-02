Põhja prefektuuris käib tööl kahekuune saksa lambakoer Lux

"Lux sündis detsembris ja tema tööstaaž politseis juba jookseb," ütles Põhja prefektuuri koertegrupi koerajuht Aare Sepper. "Maikuust alates hakkab ta koolis käima, kus treenitakse kuulekust, käskluste täitmist ja muid põhilisi asju. Praegu käib minuga patrullis kaasas."

Hetkel ongi eesmärk üksteise tundmaõppimine. "Kõik keelud tuleb selgeks saada, reeglid paika panna. Idee poolest peaks ta minema kaitse positsioonile, tema tööks peaks saama rünne, jõu kasutus ja kinni pidamine," lisas Sepper.

Koerajuhi sõnul on Lux hakkamist täis koer, kes võtab uusi asju hästi omaks, aga näitab ka iseloomu välja. ""Ei" on tema jaoks nagu jonnakuse näitaja, saab aru küll, aga väga alluda kohe ei taha," ütles Sepper, kelle jaoks Lux on esimene politseikoer.

"Oleme nädal aega tööl olnud, õpin koos koeraga. Tööl ja kodustest tingimustes harjumine on praegu päevakorral. Töö juures sõidab minuga kaasas ja vabadel perioodidel teeme kergeid treeninguid. Kaua need ei kesta, sest kutsikas väsib kiiresti. Praegusel juhul olen saanud ta reageerime nime peale, aga koera väljaõpe kestab kogu tema elu."