Eesti Laulu finaalis astuvad üles Alika, Bedwetters ja kitarrivirtuoosid

Eesti Laul 2024 finaalis ühendavad laupäeval jõud aasta tagasi superfinaalis konkureerinud Alika ja Bedwetters. Neile lisaks on lavale oodata kümmet Eesti tippkitarristi.

Eesti Muusikaauhindadel kokku kaheksa tiitlit võitnud Alika ja Bedwetters naasevad sel laupäeval Eesti Laulule. Kui aasta tagasi jagati Tondiraba jäähallis lava konkurentidena, siis sel korral astuvad Eesti Laul 2023 võitja Alika ja superfinaalis kolmanda koha saanud Bedwetters publiku ette ühise etteastega.

Eesti Laulu finaalis tuleb esitamisele 2023. aasta võidulugu ja hiljuti aasta laulu tiitliga pärjatud "Bridges". Suursündmuse puhul saab laul täiesti uue kuue ühendades Alika silmapaistva vokaali ja Bedwettersile omase stiili.

Eesti Laulu finaal toob ühel laval kokku ka Eesti tipp-kitarristid. Eric Kammiste eestvedamisel astuvad finaalkontserdil üles Mihkel Raud, Elmar Liitmaa, Jorma Puusaag, Robin Mäetalu, Jonas Kaarnamets, Anna Regina Kalk, Paula Pajusaar, Kristjan Kaasik ja Jaan Jaago. Kümne kitarrivirtuoosi etteaste paneb kõlama Eesti ja Eurovisiooni hittlood läbi aegade.

Külalistena astuvad laupäeval vaatajate ette veel Arop, HND, Gameboy Tetris, Eleryn Tiit jt. Üllatuse valmistavad vaatajatele ka saatejuhid Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle Brother Apollo, Carlos Ukareda, Ewert and The Two Dragons, Anet Vaikmaa, OLLIE, Daniel Levi, Uudo Sepp ja Sarah Murray, Peter Põder, 5MIINUST x Puuluup ja Nele-Liis Vaiksoo. Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus liidetakse rahvusvahelise žürii ja telefonihääletuse tulemused. Teises voorus ehk superfinaalis otsustab kolme edasipääseja vahel võitja telefonihääletus.

Eesti Laulu finaal algab laupäeval kell 19.30, otseülekannet vahendavad ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter ja ERR.ee portaal. ETV2 vahendusel saab kogu Eesti Laulu ülekanne tõlke eesti viipekeelde. ETV juhatab finaali sisse erisaatega reedel, 16. veebruaril kell 20.