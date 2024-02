Loomaarst: multifilmid mõjutavad eksootiliste loomade ostmist

Loomaarst Aleksandr Semjonov rääkis "Terevisioonis", et meedia mõjutab eksootiliste loomade ostmist, aga nende pidamisel peab arvestama loomade elutingimustega. Kui loom õigetes tingimustest ei ela, siis ta ei sure kohe ära, vaid kannatab ning seda võib olla pikki aastaid.

Eesti Loomakaitseseltsi statistika näitab, et 80 protsenti eksootilistest lemmikutest kaotab oma elu juba esimese aastaga.

"Eestisse tuuakse eksootilisi loomi päris palju. Paarkümmend aastat tagasi oli eksootiline loom meil stepikilpkonn, keda pole kodustest tingimustes raske pidada. Stepikilpkonn võib põrandal elada kolm-neli aastat, enne kui tal hakkavad tekkima probleemid, sest põrand talle elamiseks üldse ei sobi," ütles Eesti Maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov.

Eksootiline tähendab võõramaine, kusagilt mujalt toodud. Tänapäeval lähevad kõik loomad, peale koera ja kassi eksootiliste loomade statistika alla, näiteks kalad, küülik, tuhkur, merisiga. Seadus otseselt ei keela eksootiliste loomade pidamist.

Eksootilise looma pidamine on mood

Igal aastal populaarsed loomad ka muutuvad. "Mõni aeg tagasi olid väga populaarsed suured ämblikud, linnutapikud, see mood on nüüd läbi," ütles Semjonov. "Ma alati räägin, et eksootiliste loomade pidamine on mood. Meedia mõjutab seda. Kui näidatakse mõnda multifilmi või saadet, siis kõik inimesed jooksevad poodi, et laps tahab nüüd endale sellist looma."

Semjonovi sõnul on praegu moes roomajad. Maod, sisalikud, eriti need, kes varem ei olnud loomapoodides kättesaadavad. "Kindlasti kõige populaarsemad lemmikud on küülikud ja merisead, aga neid lihtsalt tuuakse siia väga suurtes kogustes. Kust nad pärit on, kas nad on päris terved, mis vanuses nad Eestisse jõuavad, need on küsimused."

Ostis kogemata endale mao

Aastaid tagasi sai Semjonov sellise kõne, kus helistaja ütles, et ta ostis kogemata endale mao ja ei tea, mis temaga nüüd teha. "Inimesel tekib emotsioon, ta tuleb selle loomaga koju, aga tegelikult ta ei tea sellest loomast mitte midagi. Kui inimene võtab endale kameeleoni, kes tahab tähelepanu iga päev, tahab valgust ja niiskust, kas inimene teab seda?"

Terraariumi temperatuuri peab mõõtma, kui tahate, et loom oleks terve

"Kui ma loomakliiniku vastuvõtus küsin, et mis on terraariumi temperatuur, siis inimene vaatab mulle suurte silmadega otsa ja küsib, et kas ma pean seda mõõtma või? Jah, peab mõõtma, kui tahate, et teie loom terve oleks," selgitas Semjonov.

Loom, eriti madu, peab liikuda saama, et normaalselt oma toitu seedida. "Kuna maol on kogu aeg külm, siis soole liikumise stimuleerimiseks peab ta ise liikuma, see on tema elutingimus. Kui ta õigetes tingimustest ei ela, siis loom ei sure kohe ära, vaid kannatab."

"Kui ma ütlen looma omanikule, et looma pidamisviis ei ole õige, siis ta vastab mulle, et aga ta elab ju neli aastat juba nii, ma ei ole kordagi näidanud, et tal on halb olla, ta ei ole kurtnud. Selline loomapidamisse suhtumine on veel hullem," ütles Semjonov.

Enne eksootilise looma võtmist konsulteeri loomaarstiga

Loomaarsti soovitus on, et enne kui mingit eksootilist looma võtta, tuleb käia loomaarsti vastuvõtul ja uurida, mis probleemid selle loomaga võivad olla. "Arstid ei ole eksootiliste loomade pidamise vastu, aga looma elutingimusi tuleb arvestada. Eksootilised loomad on toredad ja nende eluiga võib olla päris pikk juhul, kui inimesed hoolitsevad selle eest, et looma elutingimused oleksid sellised, mida nad vajavad."

Millegipärast inimesed arvavad, et kui ma võtan koera või kassi, siis see on vastutus, aga eksootilise looma puhul see nii ei ole, lisas Semjonov.