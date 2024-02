Kregor Zirk: mulle ei ole Eestis konkurenti

Maailma viies mees ujumises Kregor Zirk ütles, et konkurentsi puudumine on peamine põhjus, miks ta rahvusvahelise grupiga treenib. Ujuja sõnul aitas edule kaasa ka uus hingamine, mida pakkus poja sünd.

Kõrge edetabeli koht võtab hingetuks ka Zirki enda. "Olen ise ka sama üllatunud. Ma ei teagi, kas see veel kohale jõudnud on. Proovin selle teadmisega harjuda nüüd," sõnas elu kiireima 200 meetri liblikujumise teinud Zirk "Ringvaate" stuudios.

"Isiklikult loodan, et suudan veel kiiremini ujuda, aga kindlasti ma ei oodanud, et ma Doha võistlustel nii kiiresti ujun. Sealt ka see üllatusmoment minu jaoks," tõdes Zirk.

Enne MM-i oli Zirki ja tema treeneri plaan saada lihtsalt võistluskogemust ja siht oli suvistel võistlustel. Vaatamata ebatavalisele toimumisajale otsustas Zirk siiski võistlusel osaleda. "Minu jaoks oli see hea võimalus ja mul ei olnud midagi kaotada. Varasemaga võrreldes läksingi stressivabalt ja hea tundega starti ning see oligi kõige suurem faktor, mis mind edasi viis," tõdes Zirk.

Viimased kümme aastat on Zirk veetnud välismaal. "Peale põhikooli lõppu läksin välismaale gümnaasiumisse ja olen sellest ajast välismaal treeninud. Praegu on nii, et meil on rahvusvaheline grupp. Vahel on igaüks üle maailma oma koduriigis. Meil on ujujaid Euroopast, Iisraelist, Hong Kongist. Siis saame vahepeal kokku ja nii üritame kuidagi hakkama saada," selgitas Zirk.

Ujujatel on üks kanadalasest treener, kellega Zirk on koos töötanud seitse aastat. "Kodus on mul enda abilised, kes siis aitavad aegu võtta ja tagasisidet anda," sõnas Zirk, lisades, et välismaal treenimine pakub konkurentsi, mida tal Eestis pole.

"Kui vaadata näiteks Eesti läbi aegade edetabeleid minu põhialadel, siis näiteks 200 meetri vabalt ujumises on umbes 50 parimat aega minu nimel. See näitab seda, et mul ei ole lihtsalt konkurenti Eestis ja kui ma tahan edasi minna, siis konkurents on edasiviiv jõud. Mul on vaja tugevat gruppi enda ümber, et üksteist tagant utsitada ja loodetavasti seeläbi ka tulemusi parandada," selgitas Zirk.

Zirk on ise öelnud, et eelmisel aastal sündinud poeg andis talle palju indu juurde. "Eelmine aasta oli emotsionaalselt minu jaoks väga Ameerika mäed. Oli päevi, kui mõtlesin, et lõpetan ujumise üldse ära ja jätsingi mõned trennid vahele. Siis mõned päevad olid väga toredad. Eriti päev, kui mu poeg sündis. Ütleme, et too päev võttis mult suure pinge maha. Elule tekkis uus perspektiiv," sõnas Zirk, kelle sõnul on poja sünnist saati kõik teistmoodi.