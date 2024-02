Ringo Ringvee: Bob Marley oli nagu tollased rokkstaarid

Reggae-muusika fänni Ringo Ringvee sõnul on reggae't ilma Bob Marleyta raske ette kujutada. Bob Marley elust vändatud filmi läks Ringvee vaatama ilma igasuguste ootustega. "Teadlikult vältisin igasuguse varasema informatsiooni kogumist selle filmi kohta. Kindlasti oli film ka mõnevõrra üllatav, sest arvasin, et film algab lapsepõlves ja lõpeb elu lõpus, aga tegelikult on see üks jupp tema elus," selgitas Ringvee "Ringvaate" stuudios.

Põhjuseid, miks Bob Marleyst 43 aastat pärast muusiku surma räägitakse, on Ringvee sõnul mitmeid. "Ta on juba visuaalselt ikooniline. Nii nagu on paljud muud kultuuritegelased, kes on meile pildina mälusse jäänud. Kindlast ta oli ka esimene rahvusvahelise ja suure kaliibriga reggae-staar. /.../ Samasugune nagu tollased rokkartistid. Staadionikontserdid ja kõik muu taoline," sõnas Ringvee, kes ei eita, et Marleyga on tugevalt seotud ka kanep. "Seal tuleb mängu ka see, et on teatud asjad, mis müüvad. Kui varasemat aega vaatame, siis see oli vastukultuuri sümbol. Seal mängivad paljud asjad kokku," tõdes Ringvee.

"Kindlasti üks põhjustest, miks teda sellisel kujul hinnatakse, on tema professionaalsus. Väga paljudel näiteks kolmandast maailmast tulnud muusikutel on distsipliiniga probleeme. Aga Marley oli professionaalne mees, kes tegi muusikat, mis inimestele meeldis ja nii see käima läks," lisas ta.

Filmis käsitletakse perioodi, mil Marley andis Jamaikal kontserti pärast mida teda tulistati. Lõpuks jõuab film välja Marley "One Love" kontserdini, kus poliitilised esimehed erinevatest erakondadest said laval kokku ja surusid üksteise kätt. "Filmis on ka tollast Jamaika poliitilist ja ühiskondlikku elu, kus oli palju vägivalda ja kõike muud taolist. Selles mõttes on Marley nagu rahusobitaja," selgitas Ringvee.

Ringvee valis oma Marley lemmiklooks religioosse alatooniga pala "Exodus", mis on nimilugu ühelt albumilt, millest ka uues filmis juttu on. Marley üks suuremaid hitte "I shot the sheriff" sai Ringvee sõnul nii suureks hitiks tänu Eric Claptonile, kes loost oma versiooni välja andis. "See sai ilmselgelt ennem kuulsaks kui Bob Marley lugu," sõnas Ringvee.

Tänapäeva reggae-muusikas ei ole Marley kõikjal nähtav, aga siiski tuntavalt. "See on üks kummaline asi, et kui vaadata reggae-artistide kontserte, siis on seal väga sageli Bob Marley segment sees, sest kõik teda ju teavad. Tema on ikooniline roll on ületamatu," ütles ta.

Ringvee sõnab, et kui inimene hakkab reggae'st huvituma, siis suure tõenäosusega on esimene artist, kelle otsa komistatakse, sest lisaks tuntusele on Marley muusika ka kõige kättesaadavam. Ringvee hinnangul on abi ka Marley inglise keele oskusest, mis teeb ta sõnad kergemini arusaadavamaks ka inimestele, kes Jamaikal ei ela.

Bob Marley suri nahavähki. "See on üks nendest hetkedest, kus sport võib olla kahjulik. See on tema "Suure varba lugu", kus ta jalgpalli mängides lõi suure varba katki ja seal hakkas arenema nahavähk, mille kätte ta suri. Oli ka variant varvas ära lõigata või muud operatsioone teha, aga selliseid asju ta tegema ei hakanud enne kui liiga hilja," selgitas Ringvee.