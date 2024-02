Loviise Kapper: soovitan uut noortelavastust tulla vaatama avatud meelega

See on üks väga pöörane tükk, mida peab vaatama tulema väga avatud meelega, rääkis "Terevisioonis" näitleja Loviise Kapper Rakvere teatris esietenduvast noortelavastusest "Esimene armastus on revolutsioon".

"Esietendus on näitleja jaoks päev, kus ta on kõige rohkem närvis, töö on tehtud ja nüüd vaatame, kuidas see vastu võetakse," ütles näitleja Loviise Kapper.

"Peale eilset kontrolletendust olen ma väga õnnelik," lisas lavastaja Margo Teder, kelle sõnul on kõik kenasti kontrolli all.

Kapperi sõnul on tegemist armastuslooga, esimese armastusega, mis on tihtipeale väga tormiline ning kus me tahame teist natuke tahuda ja enda järgi muuta. "Sel lavastusel on ka väga palju allhoovuseid. Näiteks koduse vägivalla kontekstis või et mis on sotsiaalsed normid."

Tederi jaoks on tähtis, et teatritegijad oleksid ausad, et ei üritataks vigurdada, ükskõik, kas tehakse lastele või täiskasvanutele, peab tegema nii päriselt kui võimalik.

Noori teatrisse saada on päris keeruline. "Mida me teeme selle nimel, et noori teatrisse tuua?" küsis Teder. "Mida me pakume lastele, milline on lasteteater? Üldjuhul 14-aastane ise ei lähe teatripiletit ostma, seepärast me paraku noorteteatri puhul sõltume ikkagi väga palju õpetajast, olgem ausad. Mis lugusid me tahame pakkuda, kas me järgime trende, näiteks Netflixi või muud kaasaegset mütoloogiat, peame arvestama, milliseid lugusid teised meediumid räägivad."

Kapper soovitab Rakvere teatrisse lavastust "Esimene armastus on revolutsioon" vaatama tulla väga avatud meelega. "See on üks väga pöörane tükk, mida me teeme. Seal juhtub väga palju. Ma pean enne etendust kõvasti sooja tegema, sest see on väga füüsiline tükk. Mul on vaja kolme erinevat tegelast mängida. See on üks kõige väljakutsuvamaid tükke, mis ma olen teinud," lisas Kapper.

"Usun, et seal on mitmeti mõistetavust, aga kindlasti ka äratundmisrõõmu. Avastage seal iseennast," soovitas Teder.