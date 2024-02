Galerii: Eesti Laulu finalistid asusid proove tegema

Finaalis astuvad üles Brother Apollo, Carlos Ukareda, Ewert and The Two Dragons, Anet Vaikmaa, Ollie, Daniel Levi, Uudo Sepp ja Sarah Murray, Peter Põder, 5Miinust ja Puuluup ning Nele-Liis Vaiksoo.

Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus lähevad arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Kolm parimat pääsevad superfinaali, kus võitja valib välja rahvas.

Meeleolukat õhtut juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets. Lisaks finalistidele pakub Eesti Laul ainulaadseid muusikalisi numbreid, mis ühendavad eesti muusika mineviku ja oleviku suured nimed.

Eesti Laulu finaali otseülekannet vahendavad 17. veebruaril ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter ja ERR.ee portaal. ETV juhatab finaali sisse erisaatega reedel, 16. veebruaril.

