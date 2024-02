Ott Lepland: olen uhke, et saan eesti keeles laulda

Laulja Ott Lepland märkis "Vikerhommikus", et kuigi ta repertuaaris on ka võõrkeelseid lugusid, on ta väga uhke võimaluse üle valdavalt eesti keeles laulda.

Sel laupäeval toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis Eesti Laulu finaal ning selgitatakse välja, kes Eestit maikuus Malmös peetaval Eurovisioonil esindab. 2012. aastal looga "Kuula" üle-euroopalisel lauluvõistlusel kuuenda koha saavutanud Ott Lepland sõnas "Vikerhommikus", et Eurovisioon eesti artistidele alati heaks proovikiviks osutunud. "Kui sa sealt tulest läbi tuled, oled selles mõttes tubli inimene, et oled end mingil määral ikkagi tõestanud," märkis ta.

Lepland leiab, et kaasmaalased on aastate jooksul Eestit esindava artisti suhtes ka tolerantsemaks muutunud. "Inimesed ei lähe enam nii emotsionaalseks. Kui sa vanasti poolfinaalist finaali ei saanud, siis sind materdati ikka kõvasti, aga nüüd tundub, et inimesed on maha rahunenud. Kui sa sealt edasi ei pääse, ei juhtu ka midagi," rääkis laulja.

Muusiku sõnul on Eesti Laulu ja Eurovisiooni jälgimine huvitav, sest publiku lemmikžanr on pidevas muutuses. "Eks mõjutab ka väga palju, mis eelmisel aastal Eurovisioonil toimunud on. Eelmisel aastal oli see suur Käärijä fenomen ja see tõi justkui sellise uue laine Eurovisioonile. See natukene kisub nüüd sinna, et tehakse sellist komejanti," märkis ta.

Uue lainega Lepland kaasa minna ei plaani. "Lained on erinevad ja ilmselt mingi aeg tuleb ka ballaad tagasi ja siis mõni muu stiil. Kõik uus on ju unustatud vana. Samamoodi kui Leto Svet käis, oli sõu tegemine aktuaalne. Eks ta niimoodi lainetena käib."

Selle nädala alguses andis Ott Lepland välja uue loo "Kuuvalgus". Laulja selgitas, et kuigi laul jõudis kuulajateni nüüd, kirjutas ta selle umbes neli-viis aastat tagasi.

"Kui me vana sõbra Eric Kammistega, kes on tuntud kitarrist ja muusikaprodutsent, kuskil pool aastat tagasi ühele esinemisele koos sattusime, tekkis arutelu, et võiks midagi koos salvestada. Siis ma leidsin vanu demosid kuulates juhuslikult selle ja nii ta läks," rääkis Lepland, miks otsustas vana loo sahtlist välja võtta.

Leplandi repertuaar on valdavalt eestikeelne. "Ma laulan hea meelega inglise keeles ka, aga eesti keel on mind kuidagi saatma jäänud. Ma olen tegelikult väga uhke selle üle, et saab eesti keeles laulda," lausus ta ja lisas, et see ei tähenda, et ta tulevikus ingliskeelse muusika kirjutamise välistab.

"Minu meelest on oluline esitada laule selles keeles, milles nad sinu peas sünnivad. Kuna enamus lugusid on minu peas eesti keeles sündinud, siis need laulud on ka eesti keeles olnud," selgitas laulja.