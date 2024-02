Lea Dali Lioni ema: Lea muusikat on endiselt raske kuulata

Jaanuari lõpus andis Uku Arop välja loo "A.I.A (anna inimesele andeks)", kus teeb kaasa 2021. aasta aprillis meie seast lahkunud Lea Dali Lion. "Ringvaatele" antud intervjuus selgitas Arop, et kuigi paljud inimesed arvavad, et Lea Dali Lioni vokaal on uue loo tarbeks mõnelt vanemalt loolt võetud, on tegemist siiski originaalpalaga. "See on minu lugu, mina kirjutasin viisi ja sõnad," täpsustas ta.

Räppar rääkis, et soovis esialgu ühise loo hoopis Jaagu Kreemiga teha. "Ma helistasin talle, et kuule, mul on sulle lugu, äkki oled valmis tegema ja ta ütles, et kuulab ära. Läks kolm nädalat mööda ja ta ei helistanud ning ma mõtlesin, et midagi on pekkis, ma pean ise helistama. Siis ma helistasin talle, tabasin ta mingil hetkel, kui tal oli hea tuju ja ta ütles, et talle meeldib see lugu, aga ta kuuleb seal naishäält. Nii kui ta ütles, et tema kuuleb naishäält, siis ma küsisin, kas tal Lea number on. Ta ütles, et see on väga hea idee ja ta võib sissejuhatuse ise ära teha."

Pärast laulja surma arvas Arop, et tehtud lugu ta kunagi välja ei lase. "Mulle tundus, et võib-olla see jätab sellise halva energia. See asi ei meeldinud mulle ja ma kartsin, et äkki mõni inimene saab sellest valesti aru. Ma üldse pelgasin seda mõtet. Ma rääkisin tema perekonnaga ka, aga ma lasin sellel kõigel ikkagi normaalselt hingata. Kui nad ütlesid, et neile see lugu meeldib, siis see andis julgust," tunnistas ta.

Lea Dali Lioni ema Aino Teemets märkis, et värske lugu "A.I.A" on väga lealik. "Minule võib-olla natukene võõras, aga ikkagi nii lealik," kiitis ta.

Teemetsa lemmiklugu tütre repertuaarist on "...ja põleb maa". "Tema esimene lugu, mis tuntuks sai, "Ära piina mind", see mulle ei meeldi. See on selline naljalaul," naeris ta.

"Leal oli mingi selline mõõde, mida antud hetkel ei ole ega ma ei näe ka tulemas. Lea looming oli natukene nagu ettepoole," märkis laulja sõber Marek Sadam.

Ema tõdes, et kuulab tütre muusikat tänasel päevalgi üsna palju. "Kui raadiost ei tule midagi, siis mängivad ikkagi Lea plaadid," märkis ta, kuid lisas, et lahkunud tütre muusika kuulamine on raske, mitte lohutav. "Aga ma ikkagi kuulan."

Tütre viimastel kuudel ema ja tütar väga tihti ei näinud. "Lea isa oli voodihaige, peaaegu aasta aega lamas, oli ka vähk. Tal oli kuus aastat vähk, Leal oli kaheksa aastat. Lea isa suri 27. veebruaril, päev enne Lea sünnipäeva. Ja ei läinud kahte kuudki mööda, kui Lea ise läks," meenutas Temets rasket kevadet.

Naine tõdes, et kahe lähedase lahkumine on suur raskus, mida kanda. "Aga mina olen vist selline positiivne inimene, ma tulen nendest asjadest välja, surun kõik maha. Ja kui ma olen üksinda, eks seda nuttu oli siis ja on ka nüüd. Aga kui keegi jälle tuleb, kaob see ära," tunnistas ta.

Keerulistel hetkedel mõtleb ta tihti tütre julgustavatele sõnadele, et kõik on hästi. "Ta ütles kaks päeva enne oma surma, et kõik on hästi," meenutas Teemets.