"Kabaree"peaosalised Võsa ja Võigemast: meil pole laval ühtki ühist stseeni

Mingi ärevus on meil praegu õhus, mis seostub 1930-ndate aastate Berliiniga, kus toimub muusikali "Kabaree" tegevus, rääkis "Vikerhommikus" konferansjee rolli kehastav Priit Võigemast. Sally osatäitja Hanna-Liina Võsa sõnul on lavastuse kõige olulisemaks küsimuseks, kuidas tavaline inimene käitub riigikorra vahetudes.

"Praegu oleme seisus, kus Euroopas käib sõda ja ärevust üritatakse eemale lükata silmi kinni pigistades, et küll see läheb üle, inimestel tuleb mõistus pähe ja loodame, et inimesed on ikka armsad ja head ning lepivad omavahel ära," ütles Konferansjee osatäitja Priit Võigemast, miks on oluline just nüüd "Kabaree" lugu lavale tuua. "Aga ärevus on õhus, see on minu jaoks peamine paralleel 1930-ndate aastate Berliiniga võrreldes. Berliin oli tol ajal muidugi päris pöörane, inimestele oli kõik lubatud."

Rahvusooperis esietendub maailmakuulus muusikal "Kabaree" Autor/allikas: Siim Vahur

Kunstiteadlane Harry Liivrand käis näitetrupile rääkimas tolleaegse Berliini tausta. "See oli väga silmiavav," ütles Hanna-Liina Võsa, kes kehastab lavastuses kabareelauljatar Sallyt.

"Igal tegelasel selles lavastuses on oma suhe saabuva riigikorraga. Kõigil on küsimus, et kuidas ma käitun, mis ma teen, kui natsid tulevad, kas ma jään siia või põgenen, kas ma võitlen. Minu jaoks helisevad need küsimused kõige rohkem selle lavastuse juures," märkis Võsa.

"Kabaree" lavastajaks on rootslane AnnaKarin Hirdwall. "Paar aastat tagasi, kui Estonias tehti "West Side Storyt", siis oli AnnaKarin Georg Malviuse assistent," meenutas Võsa. "Ta tegi näitlejatega mänge ja erinevaid toredaid proovisaali katsetusi ja ma täiesti armusin temasse ära, sest see oli nii teistmoodi lähenemine näitlejatele ja näitlemisele üldse, kui meil siin Eestis. Kui kuulsin, et tema tuleb "Kabareed" tegema, siis mõtlesin, et nii äge! Ta ise on öelnud, et ta võikski jääda proovisaali näitlejatega tööd tegema, sest see on tema suurim kirg."

"Kabaree" peaproovid kahes koosseisus Autor/allikas: Siim Vahur

Kogu lavastuse tiim on Rootsist, nii lavastaja, koreograaf, valgustaja kui kunstnik, kes mõistavad teineteist poolelt sõnalt ning viimase hetkeni täpsustavad ja lihvivad detaile.

"Viimase hetke pisikesi muutusi üleminekute ja märgusõnadega on päris palju," muheles Võigemast. "Viimasel hetkel tuleb näiteks muudatus, et vot selle löögi peal ei vaata otse, vaid vaatad vasakule. Närvid peavad olema raudsed."

"Meil ongi täna väga rõõmus hetk, et saame stuudios koos Priiduga istuda, sest laval meil kontakt tegelikult puudub. Ma olen selle üle väga kurb," ütles Võsa. "Korraks võib olla vaatame teineteise poole, aga see on ka kõik. Ühtegi lauset me ei vaheta. Mul olid suured ootused, et saame nüüd Priiduga koos mängida."

"Ma olen küll kogu aeg laval, aga ühtegi stseeni meil koos tõesti ei ole," lisas Võigemast.

Võsa sõnul on "Kabareest" väga palju erinevaid versioone tehtud, aga Estonias etenduv on lavastuse seitsmes versioon, mis on 1987. aasta väljalase. "Seda versiooni on viimasel ajal ka Broadwayl mängitud Emma Stone´iga peaosas. Selles on suhteliselt pikad draamaosad vahepeal," selgitas Võsa.

"Muusikalide puhul on alati see, et millised õigused konkreetselt ostetakse," lisas Võigemast. "Kas sa võid seal mingisuguseid muudatusi teha või ei või."