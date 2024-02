Järgmine noorte Eurovisioon toimub Hispaanias

Juunioride Eurovisiooni lauluvõistluse reeglid ei kohusta võitnud ringhäälinguorganisatsiooni järgmisel aastal lauluvõistlust võõrustama ning Prantsusmaa riiklik avalik-õiguslik televisioon France Télévisions otsustas lauluvõistluse korraldamisest loobuda.

Pärast Prantsusmaa loobumisotsust pakuti võimalust Hispaania Ringhäälingule (RTVE). Ana María Bordas, juunioride Eurovisiooni lauluvõistluse Hispaania delegatsiooni juht sõnas, et RTVE võttis 2024. noorte Eurovisiooni korraldamise hea meelega vastu.

"RTVE jaoks on järgmise noorte Eurovisiooni korraldamine järjekordne samm jõupingutustes, mida avalik-õiguslik ringhääling on viimastel aastatel teinud, et Hispaanias Eurovisiooni edendada ja anda meie muusikale rohkem asjakohasust," lisas Bordas.

Viimati võidutses Hispaania noorte lauluvõistlusel 2004. aastal, kuid 2005. aasta võistlus peeti hoopis Belgias.

"20 aastat pärast juunioride Eurovisiooni lauluvõistluse võitu on meil hea meel konkurss lõpuks Hispaaniasse tuua. Oleme RTVE-le tänulikud, et nad nõustusid korraldama 22. korda toimuvat konkurssi, mis annab noortele kunstnikele kogu Euroopast uskumatu platvormi oma talendi tutvustamiseks. Ootame väga pidu, mis sel aastal Hispaanias ees ootab!" sõnas noorte Eurovisiooni tegevjuht Martin Österdahl.

Täpsem info 2024. aasta võistluse kohta avaldatakse lähikuudel.