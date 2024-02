Janek Jaago: täna on armupahalaste jõululaupäev

Ülemaailmse armastusepäeva varjus elavnevad internetis ka armupetturid. Tele2 IT-teenuste valdkonnajuht Janek Jaago rääkis "Terevisioonis", et petturid moosivad oma ohvreid pikalt, enne kui raha hakkavad küsima, aga raha maksmisest keeldumise teeb keeruliseks see, et ohver tunneb end selleks ajaks juba petturiga emotsionaalselt lähedasena.

"Vahele jäänud petturite üldine statistika näitab, et nad on põhiliselt Aafrika riikidest ja vaesematest peredest pärit, kes saavad korraliku väljaõppe, et osata just psühholoogiliselt manipuleerida. Tänapäeval aitavad neid mesimagusa jutuga ju ka kõikvõimalikud AI-tööriistad. Mida rohkem arenevad keeleteõlkemudelid, seda mesimagusamaks läheb jutt, tekstis ei ole enam nii palju vigu sees," selgitas Tele2 IT-teenuste valdkonnajuht Janek Jaago.

Pahalaste jaoks on 24/7 sõbrapäev, aga meie ohvritena oleme võib olla sellisel päeval lihtsamini mõjutatavad, lisab Jaago. "Pigem algab suhtlus ohvriga pikema töötlusena ja sõbrapäeval võib olla siis see vormistamishetk, kus tuleb teade, et kallis, ma saatsin sulle ühe ilusa paki, aga see jäi tolli kinni, kui sa saad tollimaksu ära maksta, siis saad armastust täis paki kätte," ütles Jaago.

Armupettused nõuavad korralikku eeltööd ja sellepärast moosib pettur oma ohvrit päris pikalt, enne kui raha küsima hakkab.

"Tänasel sõbrapäeval on armupahalaste jõululaupäev, kus eeltöö igasuguste maksetega ära vormistatakse. Ohvreid valitaksegi näiteks kohtinguäppides selle järgi, kellel on läheduse vajadus natuke suurem, kes on pikalt üksi olnud. Püütakse leida selliseid inimesi, kellel poleks lapsi, sest lapsed on tihti need mõistuse hääled," selgitas Jaago.

Kui inimese käest hakatakse küsima raha, näiteks tollimaksude tasumiseks, siis peaks hakkama mõtlema. "Kui mängu tuleb raha, ja just selles kontekstis, et sa ei ole selle inimesega varem kohtunud. Kui sa oled ainult online´is kohtunud ja küsitakse raha, siis väga suure tõenäosusega on tegemist petturiga. Paljud jäävad selle suhtlusega hätta, sest on tekkinud emotsionaalne side, kui muidu oled üksi, siis sul justkui äkki on inimene, kes on sulle lähedaseks saanud."

Jaago paneb inimestele südamele, et kogu info enda kohta, mis me paneme sotsiaalmeedias oma profiili üles, näiteks millega meile meeldib tegeleda, siis taustatöö inimese kohta teeb ära AI-tööriistadega tark masin ning annab petturile põhjaliku nimekirja selle kohta, millega sind mõjutada saab.