Eesti Laulu ankeet. 5miinust ja Puuluup

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Kohver: Boipepperoni "Qqndqlt", sest see on mingi viimase 20 aasta parim album.



Ramo: Daniel Santiago ja Pedro Martinsi "Movement". Lihtsalt uus avastus!

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

K: Et keegi teine võidab sohiga.

R: Väga vahet ei ole! Kui miskit ebaõnnestub, siis pole hullu!

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu / Eurolaulu võistluslugu?

R: Läbi aegade absoluutne lemmik Eurolaul on 2017. aasta Eurovisiooni Portugali võidulugu Salvador Sobrali esituses.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

K: Cartoon ja Ewert, kuigi nad pudenesid poolfinaalis. Hea laul. Lahe show.

R: Ollie. Hea laulja!

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

K: Kunagi Eurovisiooni ajal emps andis esimest korda šampi maitsta. "Fly on the wings of love" vms.

R: Abba.

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

K: 9. mai on Kopenhaagenis Danny Browni kontsert. Ma hellitan lootust olla samal ajal Malmös ja et meie poolfinaal on esimene – 7. mail. Hea lähedal ära käia.

R: Vaimusilmas näen 5miinust ja Puuluupi koos lugu laval esitamas. Väga häid tundeid tekitab. Lõbus.

Kohver, pead Eesti Laulul laval laulma otse pikki ja ka kõrgeid noote, peaaegu, et falsetis. Kas otse laulmiseks valmistusid kuidagi ette ka? Kas ülejäänud 5miinuse ansambel ka?

K: Mitte eriti. Söön mett, joon piima.

Puuluubile on üheaegselt laulmine ja tantsimine tuttav. Kas 5miinuse jaoks oli see väljakutse?

K: Mulle kindlasti. Ma ei oska kossu mängida just seetõttu, et tuleb kahte asja samal ajal teha. Joosta ja põrgatada.

Ramo, konkursi alguses oli Puuluubil mure, kuidas pärisfännid võistlusloo vastu võtavad. Milline tagasiside on olnud?

R: Täitsa hea tagasiside on olnud. Meile vähemalt.