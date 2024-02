Meisterflorist: sõbrapäevalilled tuleks soojusallikatest eemal hoida

Meisterflorist Ahti Lyra ütles "Ringvaate" stuudios, et sõbrapäeval saadud lilled tuleks hoida jahedamas ning toonitas, et enne uute lillede vaasi paigutamist ei tohiks unustada vaas ära pesta.

Soojalt maalt pärit ülased on Lyra sõnul päris erinevad lilledest, mida meie oma metsadest leida võime. "Ülased tulevad Iisraelist, aga võivad tulla ka Itaaliast või Prantsusmaalt," ütles Lyra, kelle sõnul armastavad ülased väga vett juua. "Tuleb jälgida, et vaasis oleks vett ja mitte neid kuivale jätta. Kui sõbrapäeval teile ülaseid kingitakse, siis saba alt maha ja jälgige. Hea kvaliteediga ülane peaks seisma kuskil nädala," lisas Lyra.

Tulbid võivad samuti kauem kui mõned päevad vastu pidada. "Prantsuse tulbid, mis on küll kasvatatud Hollandis, aga me kutsume neid Prantsuse tulpideks, võivad kaks nädalat ka vastu pidada. Tulpide puhul tuleks vaadata, et nad oleks korralikud ja tugevad. Eesti tulpide puhul ütleksin, et hea sort püsib ka kümme päeva," ütles Lyra, kelle sõnul tuleks iga päev lilli natuke alt lõigata ja päikesest ning soojusallikatest eemal hoida. "Või siis vähemalt radiaatorist eemal," ütles ta. Viimane kehtib ka kõigi teiste lillesortide puhul.

"Tänapäeval on veel päris palju ahjuküttega kortereid. Õnneks on tänapäeval tihti radiaatorid ka põranda sees. Kui laud on natukene kõrgemal, siis temperatuur toas on päris tore ja jahe," sõnas Lyra.

Pojengid on tänapäeval saadaval aastaringselt. "Hea kingitus ja peaks ka umbes kümme päeva või nädal vastu pidama," selgitas Lyra. Kui pojengid ära väsivad, võib Lyra sõnul olla abi uuest soojast veest ja lillede lõikamisest. Lõvilõugade puhul, mis on pärit Hispaaniast või Hollandist, peaks samuti olema kodune eluiga umbes kümme päeva.

Rooside puhul tuleb alati kasutada sooja vett ning igal juhul saadud roose ka lõigata. "Alati uus lõige ja võtta alati ka lehti vähemaks, kui tuleb suur hunnik, siis rooside puhul võib täiesti julgelt lehed ära tõmmata. Nii püsivad roosid ka kauem, sest eriti selline suur õis tahab samamoodi juua saada. Ei ole mõtet lehti toita," selgitas Lyra, kelle sõnul võiks hea roos püsida peale neljapäevast reisi Eestisse püsida vaasis veel kümme päeva. Kui roosid peale kolmandat päeva viltu vajuvad, siis soovitab Lyra neile uus lõige teha ja sooja vette panna. "Päris tihti tõuseb kenasti püsti," tõdes Lyra.

Nelk on Lyra sõnul väga tänuväärne lill, mida on õnneks ka paljudes erinevates toonides. Lyra sõnul võiks möödanikku jääda ka punaste nelkide trauma. "Aga need on rohelised. Panevad iga kimbu särama. Kõik, kes ütlevad, et ärge mulle kimpu nelgi pange, siis vaadake teda koos punase roosiga. Ka punane roos hakkab rohelise nelgi taustal rohkem särama. Ei tasu nelke karta, eriti, kui tahate, et lilled kaua püsiksid. Nelk võib vabalt kaks nädalat vaasis püsida," ütles ta.

Lyra toonitab ka, et iga kord enne seda, kui uued lilled vaasi pannakse, tasuks lillevaas ka üle pesta. "Et vaasid oleksid puhtad, seal ei oleks baktereid. Vett tuleks ka tihti vahetada, et peatada bakterite levikut, mis kipuvad vee sees levima. Kui on säilitusainet, siis võib ka seda vette lisada, et lilled kenasti püsiksid," sõnas Lyra.