Eesti Laulu ankeet. Ollie

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Måneskin - "Honey Are You Coming". Seal on megaäge riff, mis tõmbab korralikult käima ja lööb vererõhu lakke.

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

Muresid ei ole. Loodan ainult, et teeme vaatajatele ühe vägeva show. Tegelikult mööduvad päevad muretsemise asemel stuudios uut muusikat tehes.

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu / Eurolaulu võistluslugu?

Naljatades: 1998 aasta Eurovisioonil oli üks muhe laul "Diva". Ei saa üle ega ümber siiski Måns Zelmerlöw loost "Heroes", sest see äratas minus väga tugeva laulukirjutamise ja produtseerimise kire.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Heh, kui saan kedagi saata, siis kõigepealt saadaksin ikka enda.

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

Vaimusilmas tundub väga vinge ja eepiline. Sellise rahvahulga ette veel astunud ei ole, aga väga tõmbab – oleks ühe väga suure eesmärgi täitumine kindlasti.

Kas on enne lavale minekut rituaale, mida kindlasti teed? Või asju, mida kindlasti ei tee?

Üks espresso ja siis palvetan, et soolestik enda töö kiiresti teeks. Ideaalis pikk vetsukülastus, kus... laulan häält lahti. Ausalt ka.

Mis suunas Ollie rühib ja millised on eesmärgid näiteks viie või kümne aasta pärast?

Maailm on avatud. Teeme kõvasti tööd ja võtan vastu kõik, mis tulevikul pakkuda on.