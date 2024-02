Baasteadmiste ja õige varustuseta võib matkauisutamine ohtlik olla

Matkajuht ja uisuentusiast Meriliis Kotkas rääkis "Terevisioonis", et imelised talveolud on inimesed matkauisutamisega tegelema meelitanud, aga turvaline uisutamine nõuab nii baasteadmisi kui ka õiget varustust ning seetõttu võiks esimest korda jääle minna koos kogenud sõbraga.

"Tänavune talv on tõesti imeline olnud, juba novembri lõpus läks jäässe ja päris ruttu sai jää peale seiklema minna," rõõmustas heade uisutamisolude üle matkajuht ja uisuentusiast Meriliis Kotkas. "Isegi merele saab minna, aga merele soovitan minna siis, kui kogemust on juba rohkem, sest seal on jää paksus väga varieeruv ja sool mängib oma rolli."

Kotkase sõnul võiks matkauisutamisega algust teha koos kogenud sõbra või matkajuhiga. Kõige lahedamad kohad Kotkase enda jaoks on olnud just rabalaukad ja Rummu karjäär.

Matkauisutamises on väga oluline baasvarustus. "Muidugi naasklid, need on nagu autol turvavöö, mis peavad alati jääle minnes kaelas olema, mitte kotis ega taskus. Naaskli mõte on selles, et kui läbi jää vajud, saad nendega omal jõul veest välja ronida. Kindlasti peavad kaasas olema ka varuriided, mis on niiskusekindlalt seljakotti pakitud. Juhul kui kukud vette ja oled oma alguspunktist kilomeetreid eemal, saad turvalises kohas riided ära vahetada ja autoni minna. Alajahtumise oht on siin suur," selgitas Kotkas.

Kogenud matkajuhtidel ja uisumatkajatel on alati kaasas ka jääpiigid, millega saab jääpaksust kontrollida. "Ajapikku õpid jääd lugema. Kui näed, et jää muutub, mingi piir tuleb, siis peab jälle kontrollima. Aga saab ilusti nautida ka kiirust ja vabaduse tunnet, see on väga mõnus hobi," lisas Kotkas.

Uisutaja baasvarustusse võiksid kuuluda ka uisud. "Matkauiske on kahte tüüpi. Ühed, kus uisutera käib suusasaapa alla, neil on kand lahtine ja teine, kus uisutera käib matkasaapa alla, aga saabas peab siis väga korralik olema, et toetaks hästi jalga," ütles Kotkas.