Vikerraadio 2023. aasta enim mängitud laul oli "Ristteel"

Vikerraadio eetris kõlas 2023. aastal rohkem kui 15 000 muusikapala, kogu muusikavalikust moodustas Eesti muusika üle 80 protsendi. Menukamate lugude esiviisikusse jõudsid 2 Quick Starti "Ristteel" järel Karameel ja Haldi palaga "Elize", Els Himma ja NOEPi "Blue Moon", Mari Kalkuni "Sata-sata" ning Karl-Erik Taukari "Silmad pärani kinni". Saja enim mängitud loo sekka jõudis üks välismaine lugu – 97. kohalt leiab Taylor Swifti "Anti-Hero".



Kõrvuti kõige värskemate lauludega kuuleb Vikerraadios ka aegumatut popiklassikat. Kõige vanemad lood, mis Vikerraadio saja enam mängitud loo sekka 2023. aastal jõudsid, on Uno Loobi esitatud unustamatu laul "Mis värvi on armastus" (salvestatud aastal 1970) ning Apelsini ja Ivo Linna hitt "Aeg ei peatu" (salvestatud aastal 1977).



2023. aastal Vikerraadios enim kõlanud sada laulu:

1. 2 Quick Start "Ristteel"

2. Karameel ja Haldi "Elize"

3. Els Himma ja Noep "Blue Moon"

4. Mari Kalkun ja VHK keelpilliorkester "Sata-sata"

5. Karl-Erik Taukar "Silmad pärani kinni"

6. Meelik "Tuju"

7. Alika Milova "Bridges"

8. Stefan "Seotud käed"

9. Orelipoiss "Kinni jäänud"

10. Rebecca Kontus "Homme"

11. M Els "So Good (At What You Do)"

12. Vaiko Eplik "Tagasi teel"

13. Haldi "Õnn on ainult muinasloos"

14. Trad. Attack! "Püksata magama"

15. Wiiralt "Kastanpruunid silmad"

16. Nublu "Kastehein"

17. Põhja Konn "Saatus"

18. Lenna "Uuesti"

19. Anet Vaikmaa "Viimane tants"

20. Triangel "Moosi ja teed"

21. Linalakk ja Bonzo "Aeg"

22. Anett ja Fredi "Lowkey"

23. Tintura "Sääreküla"

24. Curly Strings "Õnn"

25. Rubundi "Meri"

26. Karl-Erik Taukar "Ookean"

27. Reket ft. Ines "Et näha tõde"

28. Trad. Attack! "Keera"

29. Stefan "Kiri külmkapi peal"

30. Ott Lepland "Lõpmatuses"

31. Tarvo Valm Band "Oma südant kuula"

32. Rebecca Kontus "Sõltuvus"

33. Köömes "Maria"

34. Alika Milova "Lihtsalt veab"

35. Trad. Attack! "Ella"

36. Stig Rästa "Isegi unes"

37. Johanna Randmann "Kodu"

38. Lenna "Paralleeluniversumis"

39. Mari Kalkun "Lend põhjataeva all"

40. Loniseera "Nikolai"

41. Lonitseera "Pole tahtmist"

42. Koit Toome ja Noorkuu "Vaikus"

43. Curly Strings, Nublu ja Estonian Voices "Üle ilma"

44. Miljardid "Savi"

45. Linalakk ja Bonzo "Kahelt poolt"

46.Mahavok "Ees on veel paremgi"

47. Marju Länik ja Mahavok "Karikakar"

48. A-rühm "Linn viib kaasa"

49. Ines "Taevasse"

50. Mikk Saar "Tantsin sind"

51. Pur Mudd "Ainult unustamiseks"

52. Inger "Awaiting You"

53. Ivo Linna "Kui on liiv lennanud tuulde"

54. Laura "Lilled jäävadki Sulle"

55. Liis Lemsalu, Reket ja Kohver "Paus"

56. Wiiralt "Tähed"

57. Tanel Padar "Müüt"

58. Von Dorpat "Vara öelda ei"

59. Sadamasild "Kivitrepi blues"

60. Ivi Rausi "Maali mulle muusika"

61. Uno Loop "Mis värvi on armastus"

62. Virmalised "Suvehääl"

63. Genialistid "Leekiv armastus"

64. Haldi ft. Sibyl Vane "I Want You"

65. Black Velvet "Sandra"

66. Supernova "Sillad põlevad"

67. Karl-Erik Taukar "Superkangekaelne"

68. Elina Martinson "Thousand Times"

69. Karmid torud "Kontserdilt koju"

70. Reket "Panama paberid"

71. Nublu "Ära ärata"

72. Toomas Uibo "Hullumeelne maailm"

73. Lummatus "Hääled helisema"

74. Up`n Down ft. Kea ja Chalice "Naeratus 2023"

75. Tarvo Valm Band "Sõprade laul nr. 2"

76. Noorkuu "Sünd"

77. Getter Jaani "Ära mind lahti lase"

78. Sten-Olle "Riburadapidi"

79. Daniel Levi "Clown Around"

80. Astra Merivee "Armas sõber"

81. Wiiralt "Enam pole pääsu"

82. Marianne Leibur "Kohtumisrajad"

83. Ines "Kõik, mis tahta võin"

84. Reket "Peegel, peegel"

85. Birgit "Sa hoia mind soojas"

85. Revals "Õues"

86. Minimal Wind "Tuleneelaja"

87. Kangelased "Horisontaalselt"

88. Swingers "See vana number"

89. Silver Sepp ja Kristiina Ehin "Inglisillal"

90. Rita Ray "Please Wait For Me"

91. Triin Niitoja "Purpurpunane"

92. Sõpruse Puiestee "See on elu"

93. Swingers "See on hea"

94. Hilised ärkajad "Teadmatuse tarkuses"

95. Smilers "Tee, mis sa tahad"

96. Apelsin ja Ivo Linna "Aeg ei peatu"

97. Taylor Swift "Anti-Hero"

98. Miljardid "Imeline"

99. Rita Ray "Disco Stu"

100. Stefan "Hope"