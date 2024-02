Eesti Laul teeb kummarduse popmuusika suurnimedele

Laupäeval, 17. veebruaril toimuval Eesti Laulu finaalis on publiku ette astumas värvikas galerii kodumaistest artistidest, kes teevad kummarduse Eesti popmuusika suurnimede Silvi Vraidi ja Lea Dali Lioni ees.

Eesti Laulu kümnele võistlusloole pakub laupäeval toimuv finaalkontsert lisaks meeldejäävaid etteasteid külalisartistidelt, neist kaks on pühendatud unustamatutele naisartistidele Silvi Vraidile ja Lea Dali Lionile.

Tänavu möödub 30 aastat ajaloolisest hetkest, mil Eesti esimest korda Eurovisiooni lõppvõistlusel osales. 1994. aastal oli just Silvi Vrait esimene Eesti artist, kes lauluga "Nagu merelaine" üle-euroopalisel lauluvõistlustel üles astus. Silvi Vraidi ande ja muusikalise panuse tähistamiseks tulevad Eesti Laulu laval suurejooneliseks etteasteks kokku metal-ansambel HND, räppar Gameboy Tetris, popmuusik Eleryn Tiit, Muteko Taiko trummiduo ja Dance Republic Tantsukooli tantsijad. Spetsiaalselt Eesti Laulu finaaliks loodud ühisnumber "All Vrait" teeb tagasivaate Silvi Vraidi esitatud hittidele, mis on kuldsete tähtedega Eesti popmuusika ajalukku kirjutatud.

Arop Autor/allikas: Hetkeline

Esimest korda astub Eesti Laulu lavale ka räppar Arop, kelle esituses kõlab finaalis uhiuus singel "A.I.A. (Anna inimesele andeks)". Enam kui neli aastat tagasi valminud loo salvestas Arop koos varalahkunud Lea Dali Lioniga, kes oleks veebruari lõpus tähistanud oma 50. sünnipäeva.

Eesti Laulu finaali juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets. Finaalkontserdiga on liitumas veel teisigi Eesti muusika tänaseid tipptegijaid, kelle etteasted on inspireeritud nii Eesti Laulust kui ka Eurovisioonist.

Eesti Laulu finaal algab laupäeval kell 19.30, otseülekannet vahendavad ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter ja ERR.ee portaal. ETV juhatab finaali sisse erisaatega reedel, 16. veebruaril.