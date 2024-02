Singer Vinger astub Viljandis esimest korda folgipubliku ette

Festivali pealiku Ando Kivibergi sõnul on Hardi Volmeril viimasel ajal Singer Vingeri avalikel ülesastumisel tavaks esineda ülestunnistusega, et tegemist on tegelikult pärimusmuusika ansambliga.

"Nagu me kõik teame, on igas naljas siiski terake tõtt. Nimelt põhinevad mitmed nende tuntud lood rahvaviisidel. Nii on näiteks "Raha" saami rahvaviis, "Sängiängi öö" meloodia aga pärit Senegalist. "Oi ma lällas.." on küllap üsnagi äratuntavalt Lõuna-Eesti päritoluga. Möödunud aasta detsembrikuus palju menu leidnud ETV saates "Suust suhu" astus orkester üles üsnagi raju töötlusega rahvalaulust "Nuttev tamm" ("Sink-sale-proo") ning Hardi Volmeri väga jõuline esitluslaad andis sellele päris mitu uut ja põnevat värvi ning painutas kohati loo tähendustki," märkis Kiviberg.

Kõigest sellest lähtudes tegi festival Singer Vingerile ettepaneku panna Viljandi pärimusmuusika festivaliks kokku tervikliku kava, milles kõlaksid nii juba tuntud Singer Vingeri pärimusliku taustaga lood kui ka uued rahvalaulude töötlused.

Oma esivanemate pärimusest uue muusikalise hingamise leidnud Duo Ruut on kahe hea sõbra, kuid erineva muusikalise tausta ja maitsega muusiku ühisosa. Duo Ruut on viimase paari aasta jooksul kontserttuuridel üles astunud ligi kahekümnes riigis ja nende tegemisi on kajastatud väljaannetes üle maailma. Viljandi pärimusmuusika festivali ajaks on Duo Ruudul valminud värske album, mida publikule tutvustatakse.

Elava rütmi poolest tuntud Ladina-Ameerika muusikastiili cumbia saadikud tulevad Viljandi pärimusmuusika festivalile Mehhikost. Kumbia Boruka juured on Monterreys, kus akordionist ja bändijuht Hernan Cortés üles kasvas.

Festivali programmijuhti Tarmo Noormaad paelus esineja valikul asjaolu, et cumbia kui pärimusmuusika žanr on orgaanilises muutumisprotsessis saanud tänapäeva ladina popkultuuri lahutamatuks osaks. "See on suur inspiratsiooniallikas ka meie tegevusele eesti pärimusmuusikas. Isiklikult imetlen väga mehhiko lõõtsakultuuri, millel on seos läbi sakslaste immigratsiooni ka meie uuema pärimuskultuuri kihiga," kinnitas Noormaa.

Kolm albumit avaldanud ja enam kui 400 kontserdiga maailmas rännanud Kumbia Boruka nimetab end autentseks ja mõjuvaks ravimiks kaasaega vaenava kurjuse vastu.